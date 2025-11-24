Live
Döbbenetes jelenetek játszódtak le az amerikai Louisiana államban, az Evangeline Downs lóversenypályán. A zsokék ugyanis pánikhelyzetbe kerültek a verseny elején, amikor épphogy el tudták kerülni az ütközést egy szembe jövő mentőautóval.

A futam mindössze néhány másodperce tartott, amikor hirtelen a pályán és a lelátón is mindenki pánikolni kezdett.

Egy mentőautó miatt alakult ki pánikhelyzet a lóversenyen
Egy mentőautó miatt alakult ki pánikhelyzet a lóversenyen
Fotó: X

Pánik a lóversenyen

A mezőny tagjai épp kigyorsítottak a startból és elkezdték felvenni a verseny fonalát, 

amikor észrevették a pályán szembe haladó mentőt, amely egyenesen feléjük tartott. A zsokék az utolsó pillanatban, villámgyors reakcióval rántották el lovaikat, így sikerült elkerülniük a katasztrófát.  

A rémisztő jelenetről készült videó villámgyorsan elterjedt a közösségi médiában, ahol a rajongók döbbenettel reagáltak. Többen „elfogadhatatlannak” nevezték a történteket, mások pedig azon értetlenkedtek, miként indulhatott el a futam, ha még jármű tartózkodott a pályán. Egy felhasználó a következőt írta: 

Ez minden egyes visszanézésre rosszabb. Hajszálon múlt a tragédia.

A versenyt végül lefújták, miután a versenybírók hivatalos közleményben elismerték, hogy a mentő „tévesen tartózkodott el a pályán”.

 John Velazquez, a híres zsoké is megszólalt az ügyben, aki „hihetetlennek” nevezte az esetet és hozzátette: „Hála az égnek, senki sem sérült meg.”  

A közösségi oldalakon is sokan hősökként emlegetik a versenyzőket, akik lélekjelenlétüknek köszönhetően elkerülték a tragédiát.

