A futam mindössze néhány másodperce tartott, amikor hirtelen a pályán és a lelátón is mindenki pánikolni kezdett.

Egy mentőautó miatt alakult ki pánikhelyzet a lóversenyen

Pánik a lóversenyen

A mezőny tagjai épp kigyorsítottak a startból és elkezdték felvenni a verseny fonalát,

amikor észrevették a pályán szembe haladó mentőt, amely egyenesen feléjük tartott. A zsokék az utolsó pillanatban, villámgyors reakcióval rántották el lovaikat, így sikerült elkerülniük a katasztrófát.

A rémisztő jelenetről készült videó villámgyorsan elterjedt a közösségi médiában, ahol a rajongók döbbenettel reagáltak. Többen „elfogadhatatlannak” nevezték a történteket, mások pedig azon értetlenkedtek, miként indulhatott el a futam, ha még jármű tartózkodott a pályán. Egy felhasználó a következőt írta:

Ez minden egyes visszanézésre rosszabb. Hajszálon múlt a tragédia.

A versenyt végül lefújták, miután a versenybírók hivatalos közleményben elismerték, hogy a mentő „tévesen tartózkodott el a pályán”.

John Velazquez, a híres zsoké is megszólalt az ügyben, aki „hihetetlennek” nevezte az esetet és hozzátette: „Hála az égnek, senki sem sérült meg.”

A közösségi oldalakon is sokan hősökként emlegetik a versenyzőket, akik lélekjelenlétüknek köszönhetően elkerülték a tragédiát.