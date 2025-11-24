A futam mindössze néhány másodperce tartott, amikor hirtelen a pályán és a lelátón is mindenki pánikolni kezdett.
Pánik a lóversenyen
A mezőny tagjai épp kigyorsítottak a startból és elkezdték felvenni a verseny fonalát,
amikor észrevették a pályán szembe haladó mentőt, amely egyenesen feléjük tartott. A zsokék az utolsó pillanatban, villámgyors reakcióval rántották el lovaikat, így sikerült elkerülniük a katasztrófát.
A rémisztő jelenetről készült videó villámgyorsan elterjedt a közösségi médiában, ahol a rajongók döbbenettel reagáltak. Többen „elfogadhatatlannak” nevezték a történteket, mások pedig azon értetlenkedtek, miként indulhatott el a futam, ha még jármű tartózkodott a pályán. Egy felhasználó a következőt írta:
Ez minden egyes visszanézésre rosszabb. Hajszálon múlt a tragédia.
A versenyt végül lefújták, miután a versenybírók hivatalos közleményben elismerték, hogy a mentő „tévesen tartózkodott el a pályán”.
John Velazquez, a híres zsoké is megszólalt az ügyben, aki „hihetetlennek” nevezte az esetet és hozzátette: „Hála az égnek, senki sem sérült meg.”
A közösségi oldalakon is sokan hősökként emlegetik a versenyzőket, akik lélekjelenlétüknek köszönhetően elkerülték a tragédiát.