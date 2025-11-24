Live
Botrány a háttérben: kiszivárgott, hogy ki írta valójában a Trump-béketervet

November 22-én valóra vált Puskás Lujza legnagyobb álma: a fiatal magyar versenyző IFBB Bikini Pro státuszt szerzett Portugáliában, és ezzel belépett a fitneszsport legjobbjai közé. A mezőtúri sportoló Puskás Lujza a közösségi oldalán meghatódva számolt be arról, hogy még ő maga sem fogta fel, mekkora mérföldkőhöz ért. „Elértem egy olyan állomásra a sportolói karrieremben, amire eddig csak a legvadabb álmaimban mertem gondolni. Profi Bikini Atléta lettem.”

A siker nem derült égből jött. Puskás Lujza története régóta sokak számára inspiráció: egyszerre dolgozik heti 40 órában egy multinál kontrollerként, közben mesterképzést végez a BGE-n, edzőként is tevékenykedik, és a mindennapjait szigorú edzéstervek és versenyfelkészülések határozzák meg. Gyermekkorától kezdve a sport jelentette számára a kapaszkodót – többek között testképzavarból és evészavarból is ez, valamint édesanyja támogatása húzta ki.

Puskás Lujza hétköznapi formája is lélegzetelállító Forrás: instagram.com/lujzapuskas
Puskás Lujza hétköznapi formája is lélegzetelállító 
Forrás: instagram.com/lujzapuskas

„Örülök, hogy Nagypál Szilvi (édesanya) arra nevelt, hogy soha ne adjam fel” – írta friss posztjában.

A sport szeretete gyerekkorában kezdődött: társastánc, majd triatlon és atlétika következett, míg végül a fitnesz világa lett az otthona.

A fordulópont 2021-ben érkezett el, amikor edzője, Lekli László felismerte benne a versenyzői potenciált. A fejlődése azóta töretlen: 2022-ben már több dobogós helyezést szerzett, 2023-ban nemzetközi szinten is bizonyított, és mindezt naturál sportolóként.

A Fitparádé volt az első nagy lépés – a profi kártya akkor még elmaradt

Az idei Fitparádé szombati napján, október 18-án Lujza már sejtette, jó úton jár. Remek formában versenyzett: nemcsak a saját bikinikategóriáját, hanem az abszolút bajnoki címet is elhódította. Akkor így fogalmazott: „Azzal a céllal érkeztem, hogy az első helyen végezzek, de leginkább önmagamat akartam legyőzni. A húgomnak megígértem, hogy egy tiarát biztosan hazaviszek – és ezt be is tartottam.”

Bemutatjuk a gyönyörű magyar fitneszes Puskás Lujzát

Másnap a profi kártya megszerzése volt a cél, és elképesztő formában volt, az a bizonyos áttörés még váratott magára. Lujza akkor sem adta fel: szentül hitt benne, hogy hamarosan siker koronázza a munkáját. Most, egy hónappal később beigazolódott minden szava.

És ami rendkívül fontos: Puskás Lujza az első magyar Natural IFBB Bikini Pro-versenyző, s ezzel a győzelmével a sportág hazai történetéhez is megkezdett egy új fejezetet Portugáliában, a Mr Big Evolution versenyen.

Puskás Lujza válláról beszél az ország

A versenyek nézőit újra és újra lenyűgözi Lujza esztétikája, különösen a színpadon szinte „külön életet élő” válla, amely a rengeteg munka szimbóluma lett.

„A vállam a kedvenc testrészem, és talán ez látszik is” – mondta egyszerű természetességgel.

De ami talán még ennél is fontosabb: az a mentális érettség és higgadtság, amely az elmúlt években jellemezni kezdte. Mindezt a tanulás, a munka, az edzések és a küzdelmek között kellett felépítenie – ez pedig legalább akkora teljesítmény, mint bármelyik színpadi eredmény.

Az út az Olympiáig most kezdődik

Profi kártyájával Lujza gyakorlatilag belépőt kapott a legmagasabb presztízsű versenyekre, és megnyílt előtte az út a bikini fitnesz csúcseseménye, a Mr. Olympia felé. Ő azonban most pihenőt tart – teljesen megérdemelten.

„Most jön egy hosszabb pihenő, hisz március óta diétázom. Az idei és a jövő év biztosan a pihenésről, a testi és mentális építkezésről fog szólni, hogy legközelebb ne legyen kérdés, miért is vagyok a színpadon.”

„Mindegy, honnan jössz”

A mezőtúri versenyző különösen büszke arra, hogy szülővárosa nevét is öregbítheti a sporttal. „Mindegy honnan jössz. Az számít, mit teszel! Örülök, hogy kicsiny városunk nevét talán sikerült ezzel egy kicsit öregbítenem.”

Mindenki a csodaszép Puskás Lujzát csodálta a Fitparádén — galéria
A csodaszép magyar sportolónő minden edzéssel közelít az álmához – galéria
