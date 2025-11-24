A siker nem derült égből jött. Puskás Lujza története régóta sokak számára inspiráció: egyszerre dolgozik heti 40 órában egy multinál kontrollerként, közben mesterképzést végez a BGE-n, edzőként is tevékenykedik, és a mindennapjait szigorú edzéstervek és versenyfelkészülések határozzák meg. Gyermekkorától kezdve a sport jelentette számára a kapaszkodót – többek között testképzavarból és evészavarból is ez, valamint édesanyja támogatása húzta ki.
„Örülök, hogy Nagypál Szilvi (édesanya) arra nevelt, hogy soha ne adjam fel” – írta friss posztjában.
A sport szeretete gyerekkorában kezdődött: társastánc, majd triatlon és atlétika következett, míg végül a fitnesz világa lett az otthona.
A fordulópont 2021-ben érkezett el, amikor edzője, Lekli László felismerte benne a versenyzői potenciált. A fejlődése azóta töretlen: 2022-ben már több dobogós helyezést szerzett, 2023-ban nemzetközi szinten is bizonyított, és mindezt naturál sportolóként.
A Fitparádé volt az első nagy lépés – a profi kártya akkor még elmaradt
Az idei Fitparádé szombati napján, október 18-án Lujza már sejtette, jó úton jár. Remek formában versenyzett: nemcsak a saját bikinikategóriáját, hanem az abszolút bajnoki címet is elhódította. Akkor így fogalmazott: „Azzal a céllal érkeztem, hogy az első helyen végezzek, de leginkább önmagamat akartam legyőzni. A húgomnak megígértem, hogy egy tiarát biztosan hazaviszek – és ezt be is tartottam.”
Másnap a profi kártya megszerzése volt a cél, és elképesztő formában volt, az a bizonyos áttörés még váratott magára. Lujza akkor sem adta fel: szentül hitt benne, hogy hamarosan siker koronázza a munkáját. Most, egy hónappal később beigazolódott minden szava.
És ami rendkívül fontos: Puskás Lujza az első magyar Natural IFBB Bikini Pro-versenyző, s ezzel a győzelmével a sportág hazai történetéhez is megkezdett egy új fejezetet Portugáliában, a Mr Big Evolution versenyen.
Puskás Lujza válláról beszél az ország
A versenyek nézőit újra és újra lenyűgözi Lujza esztétikája, különösen a színpadon szinte „külön életet élő” válla, amely a rengeteg munka szimbóluma lett.
„A vállam a kedvenc testrészem, és talán ez látszik is” – mondta egyszerű természetességgel.
De ami talán még ennél is fontosabb: az a mentális érettség és higgadtság, amely az elmúlt években jellemezni kezdte. Mindezt a tanulás, a munka, az edzések és a küzdelmek között kellett felépítenie – ez pedig legalább akkora teljesítmény, mint bármelyik színpadi eredmény.
Az út az Olympiáig most kezdődik
Profi kártyájával Lujza gyakorlatilag belépőt kapott a legmagasabb presztízsű versenyekre, és megnyílt előtte az út a bikini fitnesz csúcseseménye, a Mr. Olympia felé. Ő azonban most pihenőt tart – teljesen megérdemelten.
„Most jön egy hosszabb pihenő, hisz március óta diétázom. Az idei és a jövő év biztosan a pihenésről, a testi és mentális építkezésről fog szólni, hogy legközelebb ne legyen kérdés, miért is vagyok a színpadon.”
„Mindegy, honnan jössz”
A mezőtúri versenyző különösen büszke arra, hogy szülővárosa nevét is öregbítheti a sporttal. „Mindegy honnan jössz. Az számít, mit teszel! Örülök, hogy kicsiny városunk nevét talán sikerült ezzel egy kicsit öregbítenem.”
- Még több cikk