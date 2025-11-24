A siker nem derült égből jött. Puskás Lujza története régóta sokak számára inspiráció: egyszerre dolgozik heti 40 órában egy multinál kontrollerként, közben mesterképzést végez a BGE-n, edzőként is tevékenykedik, és a mindennapjait szigorú edzéstervek és versenyfelkészülések határozzák meg. Gyermekkorától kezdve a sport jelentette számára a kapaszkodót – többek között testképzavarból és evészavarból is ez, valamint édesanyja támogatása húzta ki.

Puskás Lujza hétköznapi formája is lélegzetelállító

Forrás: instagram.com/lujzapuskas

„Örülök, hogy Nagypál Szilvi (édesanya) arra nevelt, hogy soha ne adjam fel” – írta friss posztjában.

A sport szeretete gyerekkorában kezdődött: társastánc, majd triatlon és atlétika következett, míg végül a fitnesz világa lett az otthona.

A fordulópont 2021-ben érkezett el, amikor edzője, Lekli László felismerte benne a versenyzői potenciált. A fejlődése azóta töretlen: 2022-ben már több dobogós helyezést szerzett, 2023-ban nemzetközi szinten is bizonyított, és mindezt naturál sportolóként.

A Fitparádé volt az első nagy lépés – a profi kártya akkor még elmaradt

Az idei Fitparádé szombati napján, október 18-án Lujza már sejtette, jó úton jár. Remek formában versenyzett: nemcsak a saját bikinikategóriáját, hanem az abszolút bajnoki címet is elhódította. Akkor így fogalmazott: „Azzal a céllal érkeztem, hogy az első helyen végezzek, de leginkább önmagamat akartam legyőzni. A húgomnak megígértem, hogy egy tiarát biztosan hazaviszek – és ezt be is tartottam.”