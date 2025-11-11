A rákkal küzdő 31 éves klasszis, Jessica Fox az Instagramon számolt be arról, hogyan halad lépésről lépésre vissza a csúcsformához.

Jessica Fox keményen küzd a rákkal, szeretne ott lenne a 2028-as Los Angeles-i olimpián is

Rákkal küzd Jess Fox

Meg kellett tanulnom hallgatni a testemre – megállni, pihenni, gyógyulni

– írta a bejegyzésében, hozzátéve, hogy célja „újra beleszeretni a visszatérés folyamatába” és elfogadni a „lassú haladást”.

Fox részletesen beszámolt arról is, milyen apró lépésekből állt a visszatérés:

először a finom mozgások, majd a térdelős fekvőtámaszok, később a könnyű súlyzós edzések, és végül az, hogy újra vízre szállhatott. „Leírhatatlan érzés volt először ismét lecsorogni a zuhatagon… lépésről lépésre” – fogalmazott, hozzátéve, hogy hálás a csapatának a támogatásért.

A műtét miatt Fox kénytelen volt kihagyni a szeptember végi szlalom világbajnokságot, amelyet hazájában, Penrithben rendeztek. Ez azonban nem törte meg a sportoló eltökéltségét.

Fox már a 2028-as Los Angeles-i olimpiára tekint előre, ahol újabb aranyérmeket szeretne nyerni.

Jessica Fox az ausztrál sporttörténelem egyik legnagyobb alakja. A 2021-es tokiói olimpia után a párizsi játékokon két újabb aranyérmet szerzett, ezzel minden idők legsikeresebb női szlalomversenyzőjévé vált. Emellett 22 világbajnoki érmet tudhat magáénak, köztük elképesztő, 14 aranyat.

A sport iránti szeretet és a tehetség Fox családjában generációk óta jelen van. Édesanyja, Myriam Fox-Jerusalmi bronzérmes volt az 1996-os atlantai olimpián Franciaország színeiben, édesapja, Richard Fox pedig ötszörös világbajnok, és 1992-ben olimpikonként képviselte Nagy-Britanniát Barcelonában.

A négy olimpiát megjárt Jess Fox 2024-ben Ausztrália zászlóvivőjeként vonult be a párizsi játékok megnyitóján – amit karrierje „legnagyobb pillanataként” emleget. Most pedig újabb fejezetet kezdett az életében: a gyógyulás, a kitartás és a visszatérés történetét.