A hódmezővásárhelyiek versenyzője 25.62 másodperces idővel csapott célba, ezzel Hosszú Katinka 2014-es országos rekordját (25.64) adta át a múltnak, ráadásul századra pontosan megúszta a decemberi Európa-bajnokságra a magyar szakvezetés által meghatározott időt is.
Hosszú Katinka 12 rekordjából 11 még megdöntésre vár
A Magyar Úszó Szövetség Facebook-oldala már az Eb-rajt előtt is foglalkozott ezzel a kérdéssel, hogy ki döntheti meg Hosszú Katinka csúcsait.
Szerdától szombatig, a debreceni rövidpályás ob-n is lehet próbálkozni. Viszont, ellentétben a férfiakkal, a hölgyeknél a rekorddöntés – különösen rövidpályán – gyakorlatilag egy Hosszú Katinka Challenge. Egykori kiválóságunk 18 egyéni távon 12 csúcsot tart jelenleg: a mellúszás kivételével minden úszásnemben van élő rekordja, és a többségük már elmúlt tíz éves.
A MÚSZ időrendben felsorolta a régi rekordokat, amelyek közül így 50 pillangón már Komoróczy Lora a csúcstartó.
2014 – 200 m gyors (1:51.18), 800 m gyors (8:08.41), 100 m hát (55.03), 200 m hát (1:59.23), 50 m pillangó (25.64 - Komoróczy Lora új rekordja: 25.62), 200 m pillangó (2:01.12), 200 m vegyes (2:01.86)
2015 – 400 m vegyes (4:19.46)
2016 – 100 m gyors (52.12), 100 m pillangó (55.12)
2017 – 50 m hát (25.95), 100 m vegyes (56.51)
A fentiek közül öt idő akkor világrekordnak is számított.
Nem csak ez az egy rekord dőlt meg
Komoróczy Loráé volt a második országos csúcs a viadalon, csütörtökön a szülővárosában szereplő Senánszky Petra 50 méter gyorson nyert a valaha volt legjobb magyar idővel.
Ugyancsak Eb-szintet úszott Ugrai Panna 200 méter gyorson, a hódmezővásárhelyi olimpikon 1:54.98 perces idővel csapott célba, ezzel bőven teljesítette a kritériumot (1:55.14).
Női 400 méter vegyesen Szabó-Feltóthy Eszter csatlakozott az Eb-csapathoz, 4:36.95 perccel teljesítette a távot, ami jobb, mint a legutóbbi kontinensviadal nyolcadik helyezettjének ideje (4:37.89).
Zombori Gábor 40 perccel a 200 mell megnyerése után 400 vegyesen is győzni tudott.
A pénteki dobogósok:
férfiak:
200 m gyors:
1. Németh Nándor (Ferencváros) 1:43.96 perc
2. Holló Balázs (Egri Úszó Klub SE 1:44.88
3. Márton Richárd (Budapesti Honvéd SE) 1:45.07
200 m mell:
1. Christopher Rothbauer (osztrák) 2:06.01 perc
2. Zombori Gábor (UTE) 2:08.58
3. Holló Balázs (Egri Úszó Klub) 2:10.46
A magyar bajnok Zombori Gábor
50 m pillangó:
1. Szabó Szebasztián (BVSC-Zugló) 22.57 másodperc
2. Márton Richárd (Budapesti Honvéd SE) 23.04
3. Jászó Ádám (Pécsi Sportiskola) 23.25
400 m vegyes:
1. Zombori Gábor (UTE) 4:08.58 perc
2. Noah Zemansky (osztrák) 4:09.65
3. Kovács Botond (UTE) 4:12.55
4x100 m gyorsváltó:
1. Ferencváros 3:11.91
2. BVSC-Zugló 3:12.74
3. Uni Győr Úszó SE 3:14.76
nők:
200 m gyors:
1. Ugrai Panna (Hód Úszó SE) 1:54.98 perc
2. Marlene Kahler (osztrák) 1:57.78
3. Fábián Fanni (Szegedi Úszó Egylet) 1:58.93
200 m mell:
1. Vass Brigitta (romániai) 2:24.04 perc
2. Zámbori Hanna (BVSC-Zugló) 2:24.97
3. Fángli Henrietta (UNI Győr Úszó SE) 2:25.30
50 m pillangó:
1. Komoróczy Lora (Hód Úszó SE) 25.62 másodperc
2. Varga Dominika (Debreceni Sportiskola) 26.32
3. Senánszky Petra (Debreceni Sportiskola) 26.48
400 m vegyes:
1. Szabó-Feltóthy Eszter (BVSC-Zugló) 4:36.95 perc
2. Mihályvári-Farkas Viktória (Ferencváros) 4:40.62
3. Nagy Napsugár (A Jövő SC) 4:42.28
4x100 m gyorsváltó:
1. Debreceni Sportiskola 3:38.70 perc
2. Hód Úszó SE 3:42.92
3. UNI Győr Úszó SE 3:43.50
