A hódmezővásárhelyiek versenyzője 25.62 másodperces idővel csapott célba, ezzel Hosszú Katinka 2014-es országos rekordját (25.64) adta át a múltnak, ráadásul századra pontosan megúszta a decemberi Európa-bajnokságra a magyar szakvezetés által meghatározott időt is.

Rekord behúzva, Komoróczy Lora ráadásul az Eb-szintet is megúszta

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Hosszú Katinka 12 rekordjából 11 még megdöntésre vár

A Magyar Úszó Szövetség Facebook-oldala már az Eb-rajt előtt is foglalkozott ezzel a kérdéssel, hogy ki döntheti meg Hosszú Katinka csúcsait.

Szerdától szombatig, a debreceni rövidpályás ob-n is lehet próbálkozni. Viszont, ellentétben a férfiakkal, a hölgyeknél a rekorddöntés – különösen rövidpályán – gyakorlatilag egy Hosszú Katinka Challenge. Egykori kiválóságunk 18 egyéni távon 12 csúcsot tart jelenleg: a mellúszás kivételével minden úszásnemben van élő rekordja, és a többségük már elmúlt tíz éves.

A MÚSZ időrendben felsorolta a régi rekordokat, amelyek közül így 50 pillangón már Komoróczy Lora a csúcstartó.

2014 – 200 m gyors (1:51.18), 800 m gyors (8:08.41), 100 m hát (55.03), 200 m hát (1:59.23), 50 m pillangó (25.64 - Komoróczy Lora új rekordja: 25.62), 200 m pillangó (2:01.12), 200 m vegyes (2:01.86)

2015 – 400 m vegyes (4:19.46)

2016 – 100 m gyors (52.12), 100 m pillangó (55.12)

2017 – 50 m hát (25.95), 100 m vegyes (56.51)

A fentiek közül öt idő akkor világrekordnak is számított.

Nem csak ez az egy rekord dőlt meg

Komoróczy Loráé volt a második országos csúcs a viadalon, csütörtökön a szülővárosában szereplő Senánszky Petra 50 méter gyorson nyert a valaha volt legjobb magyar idővel.

Ugyancsak Eb-szintet úszott Ugrai Panna 200 méter gyorson, a hódmezővásárhelyi olimpikon 1:54.98 perces idővel csapott célba, ezzel bőven teljesítette a kritériumot (1:55.14).

Női 400 méter vegyesen Szabó-Feltóthy Eszter csatlakozott az Eb-csapathoz, 4:36.95 perccel teljesítette a távot, ami jobb, mint a legutóbbi kontinensviadal nyolcadik helyezettjének ideje (4:37.89).

Zombori Gábor 40 perccel a 200 mell megnyerése után 400 vegyesen is győzni tudott.

A pénteki dobogósok:

férfiak:

200 m gyors:

1. Németh Nándor (Ferencváros) 1:43.96 perc

2. Holló Balázs (Egri Úszó Klub SE 1:44.88

3. Márton Richárd (Budapesti Honvéd SE) 1:45.07