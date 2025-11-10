Live
Óriási a baj: drámai bejelentést tett a Lukoil, ezt Európa is megérzi

Minden bizonnyal nem így akart címlapokra kerülni Sean Stewart, aki a jótékonysági Misfits bokszgálán lépett először kötelek közé. A világhírű brit énekes, Rod Stewart fia bemutatkozása ökölvívóként finoman szólva sem alakult túl fényesen.

Vasárnap a Tennessee állambeli Nashville-ben rendezték meg a Misfits Duel nevezetű bokszgálát, amelyen több híresség is részt vett. Többek között a Grammy-díjas brit énekes és dalszövegíró, Rod Stewart fia, Sean Stewart is ringbe szállt, aki a 80 éves zenészlegenda nyolc gyermekéből a harmadik legidősebb.

Rod Stewart a londoni koncertje miatt lemaradt fia első bokszmeccséről
Rod Stewart a londoni koncertje miatt lemaradt fia első bokszmeccséről
Fotó: ETHAN MILLER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Rekordidő alatt ütötték ki Rod Stewart fiát

A 43 éves Sean első profi bokszmeccsén a nála 18 évvel fiatalabb népszerű streamerrel, Brandon Davisszel, vagyis Bdave-vel csapott össze. Bár Stewart ugyan agresszíven kezdte a meccset, próbálta gyorsan beszorítani ellenfelét, ennek ellenére a debütálása meglehetősen gyorsan véget ért. Látszólag úgy tűnt, Stewart gúnyolni próbálja ellenfelét, amikor leengedte mindkét kezét, ez azonban végzetes hibának bizonyult, mivel Davis 13 másodperc elteltével egy villámgyors jobb horoggal padlóra küldte.

A zenész fia a kiütéstől úgy dőlt el, mint egy zsák, majd percekig csak mozdulatlanul feküdt a földön, miközben a bíró véget vetett a mérkőzésnek. A TMZ beszámolója szerint 

ezzel megdőlt egy rekord is, ugyanis a Misfits történetében még soha senkit nem ütöttek ki ennyire hamar.

Bár a közösségi médiába sokan nemtetszésüket fejezték ki, amiért Stewart sokkal fiatalabb ellenfelet kapott élete első bokszmeccsén, ráadásul Davis négy éve rendszeresen bokszol, így nem volt sportszerű szembeállítani őket. Stewart később gratulált ellenfelének, de csalódott volt az eredmény miatt. A mérkőzés után azt nyilatkozta, hogy „ez csak a kezdet”, és szeretne még visszatérni a ringbe, hogy bebizonyítsa, többre képes. 

