Vasárnap a Tennessee állambeli Nashville-ben rendezték meg a Misfits Duel nevezetű bokszgálát, amelyen több híresség is részt vett. Többek között a Grammy-díjas brit énekes és dalszövegíró, Rod Stewart fia, Sean Stewart is ringbe szállt, aki a 80 éves zenészlegenda nyolc gyermekéből a harmadik legidősebb.

Rod Stewart a londoni koncertje miatt lemaradt fia első bokszmeccséről

Fotó: ETHAN MILLER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Rekordidő alatt ütötték ki Rod Stewart fiát

A 43 éves Sean első profi bokszmeccsén a nála 18 évvel fiatalabb népszerű streamerrel, Brandon Davisszel, vagyis Bdave-vel csapott össze. Bár Stewart ugyan agresszíven kezdte a meccset, próbálta gyorsan beszorítani ellenfelét, ennek ellenére a debütálása meglehetősen gyorsan véget ért. Látszólag úgy tűnt, Stewart gúnyolni próbálja ellenfelét, amikor leengedte mindkét kezét, ez azonban végzetes hibának bizonyult, mivel Davis 13 másodperc elteltével egy villámgyors jobb horoggal padlóra küldte.

So apparently the son of music legend Rod Stewart decided he was gonna try out boxing and got absolutely flatlined today. To top it off his opponent hit the zestiest celly of all time as he’s out cold on the canvas 😭 pic.twitter.com/h14YS01f6u — FULL SEND MMA (@full_send_mma) November 9, 2025

A zenész fia a kiütéstől úgy dőlt el, mint egy zsák, majd percekig csak mozdulatlanul feküdt a földön, miközben a bíró véget vetett a mérkőzésnek. A TMZ beszámolója szerint

ezzel megdőlt egy rekord is, ugyanis a Misfits történetében még soha senkit nem ütöttek ki ennyire hamar.

Bár a közösségi médiába sokan nemtetszésüket fejezték ki, amiért Stewart sokkal fiatalabb ellenfelet kapott élete első bokszmeccsén, ráadásul Davis négy éve rendszeresen bokszol, így nem volt sportszerű szembeállítani őket. Stewart később gratulált ellenfelének, de csalódott volt az eredmény miatt. A mérkőzés után azt nyilatkozta, hogy „ez csak a kezdet”, és szeretne még visszatérni a ringbe, hogy bebizonyítsa, többre képes.