Egészen elképesztő jeleneteket láthattak pénteken a jiu jitsu világbajnokság döntőinek nézői. Az egyik versenyző egy szabálytalan technikát, rúgást alkalmazott a földönfekvő ellenfelével szemben, ki is zárták a tette után.

Az izraeli sportoló, Omri Haviv aranyérmet nyert a bangkoki jiu-jitsu világbajnokságon pénteken, miután kazah ellenfele elvesztette az önuralmát, megrúgta a földön és megtagadta a kézfogást. Természetesen a rúgás tiltott technika ilyen megmérettetéseken, ezért azonnal ki is zárták a versenyzőt.

Ezeken a versenyeken nem lehet rúgást alkalmazni
Fotó: Follow Team Israel

Nem volt elég a rúgás, még kezet sem fogott

Feszült pillanatok alakultak ki pénteken a bangkoki jiu-jitsu világbajnokságon a férfi 69 kilogrammos súlycsoport döntőjében. Az izraeli harcos, Omri Haviv dominált kazah ellenfelével, Aldiyar Saryk-kal szemben, aki ezután elvesztette önuralmát, megrúgta a földön Havivot, így azonnal kizárták a versenyből.

A sportszerűtlen incidens ellenére Haviv – Izrael egyik legjobb versenyzője – sportszerű gesztussal kinyújtotta a kezét, de Saryk nem volt hajlandó kezet fogni vele.

 

