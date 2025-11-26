Suhaj Katalin maraton világbajnoki ezüstérmes, többszörös magyar bajnok, ifjúsági világbajnok kajakosnál harmadik stádiumú mellrákot diagnosztizáltak, a korábbi kiváló sportoló számára gyűjtést is szerveztek.

Suhaj Katalin súlyos beteg

Fotó: facebook.com/MKKSZ

Suhaj Katalinnál mellrákot diagnosztizáltak

„Suhaj Katalin maratoni világbajnoki ezüstérmes, többszörös magyar bajnok, ifjúsági világbajnok kajakosnál harmadik stádiumú mellrákot diagnosztizáltak” – jelentette be a szörnyű hírt a Facebook-oldalán a Magyar Kajak-Kenu Szövetség.

Az Ausztráliában élő korábbi klasszis gyógyulására gyűjtést szerveztek az interneten: 6000 ausztrál dollár a cél, ennek 65 százaléka már összegyűlt. A linkre kattintva lehet felajánlást tenni, továbbá Suhaj Istvánné Erste Bank-számlájára (11991119-95209007) is lehet pénzt utalni – írta meg a Kisalföld.

„Katalin mindig erős támogatója volt az összes Pink Ribbon (Rózsaszín Szalag) eseménynek, sosem gondolta volna, hogy neki is mellrákja lesz. Évek óta adakozott, ahogy sok jótékonysági és segítő rendezvényt is támogatott. Minden pénzügyi tartalékát felemésztették az egészségügyi költségei. Csak mi vagyunk — a közösségi barátai — hogy erőt adjunk neki ahhoz, hogy legyőzze a rákot. Katalin hosszú ideig nem fog tudni dolgozni, és ki kell fizetnie a lakbérét, illetve meg kell élnie bevétel nélkül” – számoltak be a magyar kajakos drámai helyzetéről.

Pályafutása során Suhaj Katalin a Győri Vízisport Egyesület (korábban Rába ETO) színeiben versenyzett, és számos felnőtt női K2 maraton magyar bajnoki címet nyert Egedy Nóra oldalán az 1990-es években.

Kapcsolódó cikkek