November közepén megírtuk, hogy a Missouri állambeli Big Cedar Lodge pályáján rendezett, 1 millió dolláros verseny döntőjében a 32 éves Paige Spiranac tett egy furcsa mozdulatot, ami után többen csalást kiáltottak. Lehajolt és lenyomta a magasabb füvet, amit sokan úgy értelmeztek, hogy ezzel javítani próbálta csapattársa, Malosi Togisala labdahelyzetét. A jelenetet a szintén ismert golfos Peter Finch észrevette, de csak azután beszélt róla, miután Spiranac csapata veszített. „Azt hittem, ezt lehet… nem tudtam, hogy ezt nem szabad. Nem gondoltam, hogy javítottam volna a helyzeten, nem mozdítottam meg a labdát” – mondta a milliós követőtáborral rendelkező golfos szépség. Amikor elmagyarázták neki, hogy nem szabad a fűbe belenyúlni vagy azt lenyomni, Spiranac sírva fakadt, és határozottan tagadta, hogy szándékosan csalt volna: „Nem akartam csalni. Soha nem tennék ilyet. Csak nem szeretném, ha bárki azt hinné, hogy szándékosan próbáltam csalni.” Ezután mindenki azt hitte, a történetnek vége, a szexi golfozónő megbánta tettét, spongyát rá. Nos, korántsem így lett.

A szexi golfozónő, aki nagy bajba került

Fotó: Paige Spiranac/Instagram

A szexi golfozónő halálos fenyegetéseket kapott

A rajongók gyorsan csalásnak nevezték a tettet, azt állítva, hogy a füvet taposta le, hogy csapatának jobb felületet biztosítson. A coloradói születésű játékos elárulta, hogy több rajongó odáig ment, hogy halálos fenyegetéseket küldött neki. A több mint négymillió Instagram-követőjével folytatott kérdezz-felelek során elárulta: „Fájdalmasan zavarban vagyok, hogy nem ismertem ezt a szabályt, de soha nem csalnék szándékosan. Az elmúlt másfél hét valószínűleg a legrosszabb gyűlölet volt, amit valaha kaptam az elmúlt tíz évben, amióta ezt csinálom. Tízezrek halálos fenyegetéséről beszélek, az emberekről, akik azt mondták, hogy öljem meg magam.”

Spiranac csapata végül elvesztette a tornát, a másik csapat pedig felosztotta az 1 millió dolláros nyereményalapot. A kapott bántalmazás cunami végül arra késztette a golfozónőt, hogy egy időre visszavonuljon a közösségi média világától, miközben a negatív visszhanggal küzdött.