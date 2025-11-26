Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Trump fontos változást jelentett be a béketervben

Ezt tudnia kell!

Ennyi volt: kivonul Magyarországról az ismert boltlánc, több tucat üzlet marad utánuk

Link másolása
Vágólapra másolva!
Az Origón is beszámoltunk korábban arról, hogy Paige Spiranac elsírta magát, miután az Internet Invitational nevű tornán csalónak nevezték. Azóta sem csitultak a kedélyek, a szexi golfozónő halálos fenyegetések tömkelegét kapta az eset óta.

November közepén megírtuk, hogy a Missouri állambeli Big Cedar Lodge pályáján rendezett, 1 millió dolláros verseny döntőjében a 32 éves Paige Spiranac tett egy furcsa mozdulatot, ami után többen csalást kiáltottak. Lehajolt és lenyomta a magasabb füvet, amit sokan úgy értelmeztek, hogy ezzel javítani próbálta csapattársa, Malosi Togisala labdahelyzetét. A jelenetet a szintén ismert golfos Peter Finch észrevette, de csak azután beszélt róla, miután Spiranac csapata veszített. „Azt hittem, ezt lehet… nem tudtam, hogy ezt nem szabad. Nem gondoltam, hogy javítottam volna a helyzeten, nem mozdítottam meg a labdát” – mondta a milliós követőtáborral rendelkező golfos szépség. Amikor elmagyarázták neki, hogy nem szabad a fűbe belenyúlni vagy azt lenyomni, Spiranac sírva fakadt, és határozottan tagadta, hogy szándékosan csalt volna: „Nem akartam csalni. Soha nem tennék ilyet. Csak nem szeretném, ha bárki azt hinné, hogy szándékosan próbáltam csalni.” Ezután mindenki azt hitte, a történetnek vége, a szexi golfozónő megbánta tettét, spongyát rá. Nos, korántsem így lett.

A szexi golfozónő, aki nagy bajba került
A szexi golfozónő, aki nagy bajba került
Fotó: Paige Spiranac/Instagram

A szexi golfozónő halálos fenyegetéseket kapott

A rajongók gyorsan csalásnak nevezték a tettet, azt állítva, hogy a füvet taposta le, hogy csapatának jobb felületet biztosítson. A coloradói születésű játékos elárulta, hogy több rajongó odáig ment, hogy halálos fenyegetéseket küldött neki. A több mint négymillió Instagram-követőjével folytatott kérdezz-felelek során elárulta: „Fájdalmasan zavarban vagyok, hogy nem ismertem ezt a szabályt, de soha nem csalnék szándékosan. Az elmúlt másfél hét valószínűleg a legrosszabb gyűlölet volt, amit valaha kaptam az elmúlt tíz évben, amióta ezt csinálom. Tízezrek halálos fenyegetéséről beszélek, az emberekről, akik azt mondták, hogy öljem meg magam.”

Spiranac csapata végül elvesztette a tornát, a másik csapat pedig felosztotta az 1 millió dolláros nyereményalapot. A kapott bántalmazás cunami végül arra késztette a golfozónőt, hogy egy időre visszavonuljon a közösségi média világától, miközben a negatív visszhanggal küzdött.

A kérdéses eset korábbról, ami az egész ügyet kirobbantotta:

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!