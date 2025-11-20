Szilágyi Liliána éveken át rendszeresen szerepelt a címlapokon, miután 2021-ben azzal vádolta meg apját, a korábban ugyancsak sikeres, olimpikon úszót és edzőt, Szilágyi Zoltánt, hogy éveken át testileg, lelkileg bántalmazta és szexuálisan zaklatta őt.

Szilágyi Liliána új foglalkozásba kezdett a közép-amerikai országban

Fotó: OLI SCARFF / AFP

Az egykori Eb-ezüstérmes, ifjúsági olimpiai és Európa-bajnok úszónő apja ezt követően becsületsértés miatt feljelentést tett lánya ellen, ám a hosszú folyamat végül nem vezetett eredményre, és az ügy lezárult.

Szilágyi Liliána jósnőként keresi a kenyerét Mexikóban

Szilágyi Liliána 2024 elején költözött Mexikóba, ahol eleinte modellkedett és szállodában takarított, majd jógaoktatóként dolgozott. A közösségi oldalának tanúsága szerint azonban most teljesen új karrierbe kezdett, az asztrológia és az ezotéria világa felé fordulva kártyavetéssel és sorselemzéssel foglalkozik. Ehhez pedig a Noctura Lilia művésznevet vette fel.

Dolgozz velem, és indulj el egy közös utazásra, hogy jobban felfedezd önmagad! Egyéni ülések során értelmezem a tarot szimbolikus rendszerét és a születési képleted ujjlenyomat-szintű pontosságát, feltárva a személyre szabott térképedet, hogy segítsünk neked a legnagyobb kalandban: önmagad felfedezésében

– ígéri a korábbi kiváló sportoló.

„Évekig kutattam a mélységeket – a mozgás, az elme, a lélek birodalmait. Keresve a látható és láthatatlan kapcsolódásait, az élet ritmusát, a bölcsességet, amely a felszín alatt várakozik.

Most eljött az idő, hogy megosszam ezt az utat veletek. Megérkezett Noctura Lilia. Egy tér, ahol a jóga eggyé fonódik tested bölcsességével, ahol a Tarot és az Asztrológia feltárja a létezés mélyebb áramlatait"

– írta Instagram-bejegyzésében az egykori úszónő, aki éppen szerdán ünnepelte 29. születésnapját.