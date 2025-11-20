Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Tragédia

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

Link másolása
Vágólapra másolva!
Másfél éve már, hogy Magyarországot elhagyva Mexikóba költözött a korábbi Európa-bajnoki ezüstérmes úszó, hogy új életet kezdjen. Az elmúlt években leginkább édesapjával hadakozó Szilágyi Liliána most új karrierbe kezdett.

Szilágyi Liliána éveken át rendszeresen szerepelt a címlapokon, miután 2021-ben azzal vádolta meg apját, a korábban ugyancsak sikeres, olimpikon úszót és edzőt, Szilágyi Zoltánt, hogy éveken át testileg, lelkileg bántalmazta és szexuálisan zaklatta őt.

Szilágyi Liliána új foglalkozásba kezdett a közép-amerikai országban
Szilágyi Liliána új foglalkozásba kezdett a közép-amerikai országban
Fotó: OLI SCARFF / AFP

Az egykori Eb-ezüstérmes, ifjúsági olimpiai és Európa-bajnok úszónő apja ezt követően becsületsértés miatt feljelentést tett lánya ellen, ám a hosszú folyamat végül nem vezetett eredményre, és az ügy lezárult.

Szilágyi Liliána jósnőként keresi a kenyerét Mexikóban

Szilágyi Liliána 2024 elején költözött Mexikóba, ahol eleinte modellkedett és szállodában takarított, majd jógaoktatóként dolgozott. A közösségi oldalának tanúsága szerint azonban most teljesen új karrierbe kezdett, az asztrológia és az ezotéria világa felé fordulva kártyavetéssel és sorselemzéssel foglalkozik. Ehhez pedig a Noctura Lilia művésznevet vette fel.

Dolgozz velem, és indulj el egy közös utazásra, hogy jobban felfedezd önmagad! Egyéni ülések során értelmezem a tarot szimbolikus rendszerét és a születési képleted ujjlenyomat-szintű pontosságát, feltárva a személyre szabott térképedet, hogy segítsünk neked a legnagyobb kalandban: önmagad felfedezésében

 – ígéri a korábbi kiváló sportoló.

„Évekig kutattam a mélységeket – a mozgás, az elme, a lélek birodalmait. Keresve a látható és láthatatlan kapcsolódásait, az élet ritmusát, a bölcsességet, amely a felszín alatt várakozik. 

Most eljött az idő, hogy megosszam ezt az utat veletek. Megérkezett Noctura Lilia. Egy tér, ahol a jóga eggyé fonódik tested bölcsességével, ahol a Tarot és az Asztrológia feltárja a létezés mélyebb áramlatait"

– írta Instagram-bejegyzésében az egykori úszónő, aki éppen szerdán ünnepelte 29. születésnapját.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!