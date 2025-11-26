A szkander két igazi nagyágyúja, Devon Larratt és Levan Saginashvili. Előbbi úriemberről elég azt tudni, hogy a kanadai fegyveres erők egykori tagja, akit minden idők egyik legnagyobb szkanderezőjének tartanak, és aki a személyiségével sokat tett a sportág népszerűségének növeléséért. Utóbbi pedig a Grúz Hulk becenéven is fut, hétszeres világbajnok, hatszoros Európa-bajnok és négyszer került be a Vendetta Top 8-ba. Szaginasvilit széles körben a történelem legerősebb szkanderesének tartják.

A szkander legendája, Devon Larratt

Fotó: Devon Larratt Facebook-oldala

A szkander nagyágyúi csaptak össze

Nos, ez a két nagyság fogta magát és bírók, nagyobb közönség, valamint médiafelhajtás nélkül egymásnak feszültek jobb kézzel, az eredményt pedig a lenti videóban lehet megnézni.