Ha azt írjuk, hogy egymásnak feszült Levan Saginashvili és Devon Larratt, akkor egy bizonyos sportág szerelmeseinek hevesebben kezd el verni a szíve. A szkander két legendás alakjáról van szó, akik egy nem mindennapi csörtét hoztak össze egymással.

A szkander két igazi nagyágyúja, Devon Larratt és Levan Saginashvili. Előbbi úriemberről elég azt tudni, hogy a kanadai fegyveres erők egykori tagja, akit minden idők egyik legnagyobb szkanderezőjének tartanak, és aki a személyiségével sokat tett a sportág népszerűségének növeléséért. Utóbbi pedig a Grúz Hulk becenéven is fut, hétszeres világbajnok, hatszoros Európa-bajnok és négyszer került be a Vendetta Top 8-ba. Szaginasvilit széles körben a történelem legerősebb szkanderesének tartják.

A szkander legendája, Devon Larratt
Fotó: Devon Larratt Facebook-oldala

A szkander nagyágyúi csaptak össze

Nos, ez a két nagyság fogta magát és bírók, nagyobb közönség, valamint médiafelhajtás nélkül egymásnak feszültek jobb kézzel, az eredményt pedig a lenti videóban lehet megnézni.

 

 

