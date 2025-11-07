Négy év után klubot vált az elmúlt évek egyik legeredményesebb magyar atlétája, Takács Boglárka. A debreceni sprinter, aki 100 és 200 méteren is magyar csúcstartó, a fővároson belül talált magának új csapatot, így piros-fehérből kék-fehérbe öltözik.

Takács Boglárka a Honvéd után az MTK színeiben száguldhat tovább

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztõség

Új klubban folytatja Takács Boglárka

„Újabb fordulóponthoz érkeztem! Az elmúlt időszakban sok minden átalakult körülöttem, viszont egy dolog továbbra is változatlan: a célom, hogy napról napra jobb legyek, feszegetve a saját határaimat az atlétikapályán és azon túl is. Ennek érdekében meghoztam egy döntést, ami lehetőséget ad arra, hogy olyan környezetben és feltételek mellett dolgozzak, amelyek a legjobban segítik a fejlődésemet és a jövőbeli céljaim elérését” – nyilatkozott az MTK Facebook-oldalán a fedett Európa-bajnokságon döntős, világbajnoki és olimpiai elődöntős futó, akinek továbbra is Németh Roland lesz az edzője.

A 24 éves sprinter - aki 2021 novemberétől mostanáig a Budapesti Honvédban versenyzett - a 100 és a 200 méter mellett 60 méteren és a 4x100 méteres váltó tagjaként is országos rekorder. (MTI)