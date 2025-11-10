Live
Az olimpiai ötödik helyezett Telegdy Ádám november 1-jén töltötte be a 30. életévét, és a kerek évfordulót egy óriási bulival ünnepelte meg. Telegdy Ádám partijáról a felesége, az olimpiai bronzérmes és világbajnok Kapás Boglárka osztott meg fotókat a saját Instagram-oldalán.

A házigazdák, Telegdy Ádám és Kapás Boglárka a western stílust választották, de a vendégek is kreatív ötletekkel rukkoltak elő. Az olimpiai bronzérmes Kenderesi Tamás Frédi-jelmezben szórakozott, Virth Balázs úszóedző matrózruhában, Zala György erőnléti edző pedig koponyás arcfestéssel érkezett.

Telegdy Ádám és Kapás Bolgárka remekül érezték magukat Forrás: instagram.com/boglarkapas
Telegdy Ádám és Kapás Bolgárka remekül érezték magukat
Telegdy Ádám óriási partija

A fiatalabb versenyzők közül Jászó Ádám, Zombori Gábor és Márton Richárd is ott voltak a buliban, akik számára ez a hétvége igazi levezetést jelenthetett, hiszen nemrég ért véget a rövidpályás úszó országos bajnokság Debrecenben, ahol mindannyian rajtkőre álltak.

A pókhálós díszlet, a hatalmas műpók és a halloweeni fények különleges hangulatot teremtettek, a társaság pedig láthatóan felszabadultan ünnepelt. A bulin természetesen ott volt az ünnepelt testvére, Telegdy Dániel (T. Danny), az ismert rapper is.

