A globális thai-boksz rajongótábornak még egy kicsit várnia kell, hogy láthassa az új ONE légsúlyú Muay Thai világbajnok megkoronázását. A régóta uralkodó bajnok, Rodtang „The Iron Man” Jitmuangnon visszalépett a Nong-O Hama elleni világbajnoki címmérkőzésétől a ONE 173: Superbon vs. Noiri gálán Tokióban, Japánban, és tájékoztatta a ONE Championship orvosi stábját, nem érzi jól magát, röviddel azután, hogy teljesítette a súlyhatárt a nagy érdeklődéssel várt mérkőzésre.

A thai-boksz egyik világsztárja, Rodtang

Fotó: ONE Championship

Rodtang nélkül nem volt ugyanaz a thai-boksz harcosok mezőnye a gálán

A sportoló egészségének és biztonságának érdekében Rodtangot egy helyi kórházba szállították, ahol kezelésen és vizsgálaton esik át. Ezenkívül Nong-O – a korábbi nyolcszoros ONE szalmasúlyú Muay Thai világbajnok – nem tudta teljesíteni a súlyhatárt és a hidratációs tesztet sem. Ennek eredményeként pedig a ONE légsúlyú Muay Thai világbajnoki címért folyó küzdelmet egy jövőbeli eseményre halasztják.

A pehelysúlyú kick-boksz címegyesítő világbajnoki meccset a thai Superbon nyerte egyhangú pontozással egy véres csata után a japán Masaaki Noiri, az ideiglenes bajnok ellen öt menetet követően.