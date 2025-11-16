Live
Magyar idő szerint vasárnap ebéd után fejeződött be a One Championship 173-as gálája, megannyi jó mérkőzéssel. A bitang erős kártyáról azért még így is hiányzott a világ egyik legjobb thai-boksz harcosa, Rodtang is, aki sajnos kórházba került, így nem lépett ringbe.

A globális thai-boksz rajongótábornak még egy kicsit várnia kell, hogy láthassa az új ONE légsúlyú Muay Thai világbajnok megkoronázását. A régóta uralkodó bajnok, Rodtang „The Iron Man” Jitmuangnon visszalépett a Nong-O Hama elleni világbajnoki címmérkőzésétől a ONE 173: Superbon vs. Noiri gálán Tokióban, Japánban, és tájékoztatta a ONE Championship orvosi stábját, nem érzi jól magát, röviddel azután, hogy teljesítette a súlyhatárt a nagy érdeklődéssel várt mérkőzésre.

A thai-boksz egyik világsztárja, Rodtang
Fotó: ONE Championship

Rodtang nélkül nem volt ugyanaz a thai-boksz harcosok mezőnye a gálán

A sportoló egészségének és biztonságának érdekében Rodtangot egy helyi kórházba szállították, ahol kezelésen és vizsgálaton esik át. Ezenkívül Nong-O – a korábbi nyolcszoros ONE szalmasúlyú Muay Thai világbajnok – nem tudta teljesíteni a súlyhatárt és a hidratációs tesztet sem. Ennek eredményeként pedig a ONE légsúlyú Muay Thai világbajnoki címért folyó küzdelmet egy jövőbeli eseményre halasztják.

A pehelysúlyú kick-boksz címegyesítő világbajnoki meccset a thai Superbon nyerte egyhangú pontozással egy véres csata után a japán Masaaki Noiri, az ideiglenes bajnok ellen öt menetet követően.

 

