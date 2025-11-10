A hétszeres olimpiai érmes zimbabwei úszóból lett NOB-elnök lépése nem meglepő. Kirsty Coventry választási programjának ugyanis egyik sarkalatos pontja volt, hogy rendet tesz a transznemű sportolók rengeteg vitát kiváltó és megosztó szereplésének ügyében.

Kirsty Coventry, a NOB elnöke szigorú döntést hoz a transznemű sportolók ügyében

Fotó: AFP or licensors/Fabrice COFFRINI

Már 2026 elején életbe léphet a tiltás

A The Times brit lap cikke szerint már jövőre bejelenthetik a tilalmat, ami a lehető legszigorúbb lenne: valamennyi női sportágból kizárnák a transznemű versenyzőket.

A szintén brit BBC-nek a NOB részéről úgy nyilatkoztak, hogy még nem született döntés, egyelőre megbeszélések folynak egy munkacsoportban, de a szervezettől kiszivárgó információk szerint szinte biztos a tiltás bevezetése, ami akár már jövő év elején életbe léphet.

Nem lehetnek az olimpián transznemű sportolók

A sietség már csak azért is indokolt, mert nagyon közelít a 2028-as Los Angeles-i olimpia időpontja, és Donald Trump amerikai elnök már aláírt egy végrehajtási rendeletet, amely megtiltja a transznemű nőknek, hogy női kategóriákban induljanak. Sőt, még vízumot sem kaphatnak az olimpiai indulási szándékkal az USA-ba érkező transznemű sportolók.

Vitatott esetek és Imane Helif ügye

A transznemű sportolók ügye a 2021-es tokiói olimpián kapott nagyobb figyelmet, amikor az új-zélandi Lauren Hubbardot beválasztották az óceániai ország női súlyemelő csapatába. Ezzel ő lett az első nyíltan transznemű olimpikon. Ugyan Hubbard egyetlen érvényes kísérletet sem tudott bemutatni, mégis mindenki róla beszélt, ha a súlyemelés került szóba.

Imane Helif (pirosban) a párizsi olimpián a Hámori Luca elleni mérkőzésen

Fotó: AFP / MOHD RASFAN

Hasonló volt a helyzetben 2024-ben Párizsban, ahol a női ökölvívók között két transznemű sportoló is szorítóba lépett. Az algériai Imane Helif és tajvani Lin Ju-ting is aranyérmet nyert váltó, illetve pehelysúlyban. Helif körül nagyobb volt hírverés, főleg azt követően, hogy az olasz Angela Carini pár másodperc után a fájdalomtól sírva adta fel ellene a küzdelmet. Helif a negyeddöntőben a magyar Hámori Lucát győzte le pontozással.

Szövetségek példáját követi a NOB

Az elmúlt években egyre több sportszövetség tiltotta meg a férfi pubertáson átesett sportolók részvételét az elit női versenyeken, a tisztességességgel és a biztonsággal kapcsolatos aggodalmak miatt.