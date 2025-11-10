A hétszeres olimpiai érmes zimbabwei úszóból lett NOB-elnök lépése nem meglepő. Kirsty Coventry választási programjának ugyanis egyik sarkalatos pontja volt, hogy rendet tesz a transznemű sportolók rengeteg vitát kiváltó és megosztó szereplésének ügyében.
Már 2026 elején életbe léphet a tiltás
A The Times brit lap cikke szerint már jövőre bejelenthetik a tilalmat, ami a lehető legszigorúbb lenne: valamennyi női sportágból kizárnák a transznemű versenyzőket.
A szintén brit BBC-nek a NOB részéről úgy nyilatkoztak, hogy még nem született döntés, egyelőre megbeszélések folynak egy munkacsoportban, de a szervezettől kiszivárgó információk szerint szinte biztos a tiltás bevezetése, ami akár már jövő év elején életbe léphet.
Nem lehetnek az olimpián transznemű sportolók
A sietség már csak azért is indokolt, mert nagyon közelít a 2028-as Los Angeles-i olimpia időpontja, és Donald Trump amerikai elnök már aláírt egy végrehajtási rendeletet, amely megtiltja a transznemű nőknek, hogy női kategóriákban induljanak. Sőt, még vízumot sem kaphatnak az olimpiai indulási szándékkal az USA-ba érkező transznemű sportolók.
Vitatott esetek és Imane Helif ügye
A transznemű sportolók ügye a 2021-es tokiói olimpián kapott nagyobb figyelmet, amikor az új-zélandi Lauren Hubbardot beválasztották az óceániai ország női súlyemelő csapatába. Ezzel ő lett az első nyíltan transznemű olimpikon. Ugyan Hubbard egyetlen érvényes kísérletet sem tudott bemutatni, mégis mindenki róla beszélt, ha a súlyemelés került szóba.
Hasonló volt a helyzetben 2024-ben Párizsban, ahol a női ökölvívók között két transznemű sportoló is szorítóba lépett. Az algériai Imane Helif és tajvani Lin Ju-ting is aranyérmet nyert váltó, illetve pehelysúlyban. Helif körül nagyobb volt hírverés, főleg azt követően, hogy az olasz Angela Carini pár másodperc után a fájdalomtól sírva adta fel ellene a küzdelmet. Helif a negyeddöntőben a magyar Hámori Lucát győzte le pontozással.
Szövetségek példáját követi a NOB
Az elmúlt években egyre több sportszövetség tiltotta meg a férfi pubertáson átesett sportolók részvételét az elit női versenyeken, a tisztességességgel és a biztonsággal kapcsolatos aggodalmak miatt.
A Nemzetközi Rögbiszövetség már 2022-ben megtiltotta a transzneműek szerepelést a sportág női elit és nemzetközi versenyein. A World Aquatics is lépett, ők ugyancsak megtiltották a transznemű sportolók részvételét a női elit versenyeken, ha átestek a férfi pubertás folyamatának bármely részén. A Brit Triatlonszövetség pedig szintén 2022-ben létrehozott egy harmadik, „nyílt” kategóriát a transznemű sportolóknak. 2023-ban pedig a World Athletics is megtiltotta a transzneműeknek, hogy a női kategóriában induljanak a nemzetközi versenyeken.