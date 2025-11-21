A 35 éves angol klasszis, Judd Trump Mark Williams ellen játszott, és 25-18-ra vezetett az első frame-ben, amikor a szokásos mozdulatsor után észrevette, hogy valami nincs rendben. A krétát ugyanis nem tudta elővenni a nadrágzsebéből.
Judd Trump vicces bakija a krétával
Trump előbb egy kézzel próbálkozott, majd letette a dákót, és két kézzel állt neki a mentőakciónak, miközben
a játékvezetőnek magyarázta, miért állt meg hirtelen a játék. A közönség és a kamera előtt igyekezett kiszabadítani a „fogva ejtett” krétát, de végül a bíró is kénytelen volt odalépni és fehér kesztyűs kézzel besegíteni.
A nézők a helyszínen jól szórakoztak, taps és nevetés kísérte a komikus pillanatot, amikor
Trump végül sikerrel járt és nevetve megrázta a zsebét – jelezve, hogy a kréta megmenekült.
A rövid incidens ellenére Trump egy pillanatra sem veszítette el a koncentrációját. Magabiztos játékkal 4–0-ra nyert Williams ellen, és bejutott az elődöntőbe. Az első frame-ben még 18–6-os hátrányból fordított, majd egy 100-as brékkel zárta a harmadik játékot – ez már a 29. százas sorozata volt a szezonban.
A mérkőzés után sajátos humorral értékelte a világklasszis sznúkeres a teljesítményét:
Nem volt tökéletes, de elvégeztem a feladatot. Voltak hullámvölgyeim idén, elvesztettem pár döntőt is, de ez a sport része. A lényeg, hogyan reagálsz. Próbálok nem nyomást helyezni magamra, de minden tornát meg akarok nyerni.