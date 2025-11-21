A 35 éves angol klasszis, Judd Trump Mark Williams ellen játszott, és 25-18-ra vezetett az első frame-ben, amikor a szokásos mozdulatsor után észrevette, hogy valami nincs rendben. A krétát ugyanis nem tudta elővenni a nadrágzsebéből.

Judd Trump jól kezelte a vicces helyzetet

Fotó: CHEONG KAM KA / XINHUA

Judd Trump vicces bakija a krétával

Trump előbb egy kézzel próbálkozott, majd letette a dákót, és két kézzel állt neki a mentőakciónak, miközben

a játékvezetőnek magyarázta, miért állt meg hirtelen a játék. A közönség és a kamera előtt igyekezett kiszabadítani a „fogva ejtett” krétát, de végül a bíró is kénytelen volt odalépni és fehér kesztyűs kézzel besegíteni.

A nézők a helyszínen jól szórakoztak, taps és nevetés kísérte a komikus pillanatot, amikor

Trump végül sikerrel járt és nevetve megrázta a zsebét – jelezve, hogy a kréta megmenekült.

A rövid incidens ellenére Trump egy pillanatra sem veszítette el a koncentrációját. Magabiztos játékkal 4–0-ra nyert Williams ellen, és bejutott az elődöntőbe. Az első frame-ben még 18–6-os hátrányból fordított, majd egy 100-as brékkel zárta a harmadik játékot – ez már a 29. százas sorozata volt a szezonban.

A mérkőzés után sajátos humorral értékelte a világklasszis sznúkeres a teljesítményét: