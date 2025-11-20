Az Origón is beszámoltunk arról, hogy Anthony Joshua, a korábbi nehézsúlyú bokszvilágbajnok december 19-én Miamiban csap össze a Youtuber Jake Paullal. A korábbi világbajnok Joshua várhatóan 50 millió fontot keres majd a mérkőzéssel, amit kollégái szerint könnyedén meg kell nyernie, ha meg akarja őrizni hitelességét. Ráadásul ez egy „valódi meccs” lenne Queensberry-szabályokkal, azaz háromperces menetekkel, egyperces szünetekkel és 10 unciás kesztyűkkel. Az összecsapás kimenetele kapcsán megszólalt Tyson Fury, korábbi WBC-bajnok is.

Tyson Fury megszólalt Jake Paul meccse kapcsán

Fotó: AFP

Tyson Fury Jake Paulra teszi a pénzét

Tyson Fury a Ring Magazine-nak adott interjúban azt jósolta, hogy „The Problem Child” kiüti majd decemberben Joshuát. Az után válaszolta ezt, hogy megkérdezték tőle, szerinte Joshuának ez egy felvezető mérkőzésnek számít-e. „Nem tudom, hogy felhozómeccsnek számít-e AJ számára, de szerintem Jake Paul kiüti őt. Szerintem AJ már kifáradt, nincs benne erő, Jake Paul pedig felfelé ível. Tetszik az új nehézsúlyú kinézete, kicsit puhos, kicsit masszív, alakul” – mondta Fury.