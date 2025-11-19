Dana White, a UFC vezérigazgatója hosszabb interjút adott a Flagrant YouTube-csatorna podcastjében, amelyben rendkívül érdekes, sőt, mondhatni döbbenetes történetet mesélt Francis Ngannouról, a szervezet korábbi nehézsúlyú világbajnokáról. Dana és Francis kapcsolata komolyan elmérgesedett az elmúlt években, olyannyira, hogy „A Predátor” becenevű bunyós még 2022-ben otthagyta a promóciót, miután a UFC 270-en megverte Ciryl Gane-t, és ezzel megvédte a nehézsúlyú bajnoki címét.

A UFC egykori nehézsúlyú világbajnoka

Fotó: MOHAMMED SAAD / ANADOLU

A UFC elnöke kényelmetlenül érezte magát

Az óriási termetű harcos a fizetésével volt elégedetlen, ennek többször is hangot adott, illetve azzal, hogy a UFC nem garantálta, hogy odafigyel az egészségére, valamint nem engedték meg neki, hogy ő is kitekintsen az ökölvívás világába, ahogy a maga idejében Conor McGregor is tette (és ezzel hatalmas pénzt keresett). A szervezte első embere többször is elmondta, Francis egyáltalán nem olyan jó ember, mint amilyennek a rajongók megismerték, és ezt egy elég súlyos esettel tudja alátámasztani.

Francis az irodájában elég agresszíven kérte számon Danát azért, amiért nem kapott 50 ezer dolláros meccsbónuszt a győzelmét követően:

„Amikor egy atléta a UFC-hez szerződik, teljes hozzáférést kap a Performance Institute-hoz, ingyen ehet, minden ingyen van, mindent használhat” – mondta az elnök a podcastben. „Ez a fickó gyakorlatilag ott élt. Épp megvolt egy meccse, feljött az irodámhoz, ott lógott a folyosón, mondtam neki: ‘Gyere be, mi van?’ Ki volt akadva, amiért nem kapta meg az 50 ezer dolláros bónuszt az utolsó meccsére. Mondtam neki: Francis, ezért meg azért nem kaptad. Ott ül az irodámban, és vitatkozik velem. Mondom neki: ez a srác ezért kapta, az a srác azért kapta, és ezért nem te kaptad. A beszélgetésnek vége, indulnék kifelé, erre megragadja az ingemet és visszalök az irodába. Erre mondom neki: ‘tesó, vedd le rólam a kezed, bazdmeg!’ Láttam az arcán, a szemében, a viselkedésében, hogy ki ez az ember valójában.”