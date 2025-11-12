Még október végén írtunk arról, hogy az eredetileg 5x5 perces világbajnoki nehézsúlyú címmeccs nem tartott még öt percig sem, köszönhetően annak, hogy a kihívó, Ciryl Gane véletlenül, de attól még elég csúnyán belenyúlt Tom Aspinall szemébe. A királykategória bajnoka nem is tudta folytatni a mérkőzést, pedig a UFC illetékesei bíztak abban, hogy némi szünet és az orvosi konzultáció után mehet tovább a bunyó, de végül nem így lett. Ami még érdekes volt, hogy a közönség soraiból többen is fújoltak, miközben az oktagon közepén Aspinall sajnálatát fejezte ki a befejezés miatt. Ezt egyébként az angol bunyós nem is igazán értette, hogy miért hiszi bárki is azt a publikumból, hogy csak imitálja a fájdalmat és azt, hogy nem lát rendesen.

A UFC nehézsúlyú világbajnokának szemébe csúnyán belenyúltak legutóbb

A UFC-nek mihamarabb lépni kell

Az MMA egyik legismertebb bírója, Herb Dean egy podcast adásban ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy szigorúbb szabályok jönnek az MMA-ban a szembe nyúlások ügyében:

„Ugye most az a szabály, hogy nem szabad a szemek felé nyújtott ujjakkal harcolni. Ez a szabály, de betartatni csak nem sikerül. Mostantól viszont lépni fogunk ezzel kapcsolatban. Szerintem az emberek nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy valakit pontlevonással büntessünk ilyenért, mert általában akkor vonunk pontot, ha a szabálytalanság már kárt okozott az ellenfélben, és ez az egyetlen mód, ahogy helyre tudjuk hozni az egyensúlyt. De ez egy veszélyes szabálytalanság, és ha valaki továbbra is ilyen veszélyes mozdulatokat csinál, akkor pontot kell levonnunk már előtte, mielőtt valakit ténylegesen megsebesítene. Az MMA egy egypontos sport. A legtöbb hárommenetes meccs 29-28-ra végződik. Ha levonsz egy pontot, a legtöbb győzelmet döntetlenné teszed. De valamit lépnünk kell... A másik dolog, hogy pontosabban le kéne írni, mi számít szabálytalanságnak. Az utolsó esetben, az Aspinall-meccsen, ha jól emlékszem, Gane ujjai felfelé álltak, ugye? Tehát lehet, hogy ezen is változtatnunk kell. Amúgy amikor Sean Strickland harcol – ember, ő a kedvencem, amikor látom, hogy ökölbe szorított kézzel jön ki. Nála nem kell aggódnom az ujjak miatt.”