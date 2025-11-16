Dillon Danis és a stábja óriási tömegverekedést okozott a UFC 322 főkártyájának kezdete előtt, amikor összecsaptak Khabib Nurmagomedov (korábbi UFC veretlen világbajnok, igazi ikonja a sportágnak) csapatával a helyszínen. Történt mindez közvetlenül azelőtt, hogy Benoit Saint Denis és Beneil Dariush elindulhatott volna a ketrechez (ezt a meccset előbbi nyerte egyébként KO-val később), hogy ezzel megnyissák a főkártyát, így ehelyett egy hatalmas botrány robbant ki a New York-i Madison Square Garden küzdőterén.

A UFC sztárja, Islam Makhachev két súlycsoportos világbajnok lett a 322-es gálán

A UFC biztonsági embereit nem fogják megdicsérni

Nem teljesen egyértelmű, hogy pontosan mi is indította el a tömegverekedést, de tucatnyi ember – köztük biztonsági emberek és rendőrök – keveredett bele a bunyóba. Az egymásba gabalyodó emberek a sajtósor szélének csapódtak, miközben a UFC üzleti igazgatója, Hunter Campbell megérkezett, és próbálta lenyugtatni a feleket.

Egyébként nem ez volt az első ilyen komoly balhé, Khabib Nurmagomedov 2018-ban, miután legyőzte Conor McGregort, átmászott a ketrecen és rátámadt Danisra.