Az Origón is beszámoltunk már arról, hogy Jake Paul töretlenül megy előre, ugyanakkor decemberben talán túl nagy fába vágja a fejszéjét azzal, hogy egy nehézsúlyú bombázóval, Anthony Joshuával csap össze Miamiban. A 36 éves korábbi szuper nehézsúlyú olimpiai bajnok már vett részt ilyen cross fightban azzal a Francis Ngannou-val, aki az MMA világában egy igazi bestiának számít és mégis csak két menetet bírt ki Joshua ellen, csúnya KO-val végezve a ringben. Ngannou esetében még azt is elmondhatjuk, hogy két, súlyban hasonló felépítésű harcos feszült egymásnak, míg Paul alsó hangon 23-25 kg-mal könnyebb, mint decemberi ellenfele. Igaz, Joshua vállalta, hogy a meccsre nem lesz nehezebb 111 kilónál. Nos, a parázsnak ígérkező főmeccs mellett is lesz mit nézni ezen a gálán, mert korábbi UFC-bajnokok is kesztyűt húznak egymás ellen a ringben.

A UFC korábbi legendája, Anderson Silva (jobb oldalon)

Fotó: BUDA MENDES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A UFC egykori szupersztárja is ringbe száll

Jake Paul promóciós cége, a Most Valuable Promotions bejelentette, hogy az egykori legendás, szinte érinthetetlen UFC középsúlyú bajnok Anderson Silva ellenfele az egykori UFC váltósúlyú bajnok, Tyron Woodley lesz a Paul vs. Joshua gálán. Woodley beugrós lett egy másik UFC-bajnok, Chris Weidman helyére, akinek sérülés miatt kellett visszalépnie. A Silva vs. Woodley meccset hat menetre írták ki cirkálósúlyban, és ez nyitja majd a főkártyát a Netflixen.