Az amerikai egyetemeken tanuló klasszisok kivételével a teljes magyar élvonal ott lesz a rajtnál a Debrecenben sorra kerülő magyar úszóbajnokságon, amely szerdától szombatig tart, és az Eb-csapatba kerülés a tétje. A legjobb magyar úszók közül Kós Hubert és Milák Kristóf is kihagyja a tornát, de így is rengeteg klasszisnak szurkolhatunk.

Két év után ismét Debrecen ad otthont a rövidpályás országos bajnokságnak, melynek a magyar válogatott úszók számára az érmek mellett leginkább az a tétje, hogy bekerüljenek az Eb-csapatba – a rövidpályás kontinensviadal éppen egy hónap múlva kezdődik Lublinban.

Rengeteg klasszis úszó, köztük Németh Nándor is indul a debreceni ob-n
Rengeteg klasszis úszó, köztük Németh Nándor is indul a debreceni ob-n
Fotó: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Klasszis magyar úszók küzdenek az Eb-részvételért Debrecenben

A nevezésekből látszik, hogy az idei szingapúri világbajnokságon szerepelt, itthon készülő válogatottak közül mindenki indul Debrecenben, kivéve a makacs sérüléssel küszködő, elsősorban nyíltvízen versenyző Fábián Bettinát. A hiányzók között lesz még a két világcsúcsot és a rövidpályás úszó-világkupa-sorozat összetett bajnoki címét elhódító Kós Hubert, aki a héten a coloradói magaslaton készül Bob Bowmannel, Milák Kristóf kapcsán pedig egyelőre szárazföldi edzésekről érkezett hír. Így is szurkolhatunk majd párizsi olimpiai érmeseknek, hiszen Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid több számban úszik.

A többiekhez képest némi előnyben lesznek azok, akik végig versenyezték a Világkupa-állomásokat, így Németh Nándor, Márton Richárd, Zombori Gábor és Jászó Ádám, valamint a „hazai pályán” induló Senánszky Petra, illetve a mellúszó-számokban többször is országos csúcsot felállító Fángli Henrietta – számolt be róla a Magyar Úszó Szövetség. A nyarat sérülése miatt kihagyó Késely Ajna újra teljes értékű edzésmunkát végez, így ő is rajtol, igaz, egyelőre három számban.

Késely Ajna, olimpia
Késely Ajna is indul az ob-n
Fotó: MTI/Illyés Tibor

Mellettük még egy nevet mindenképpen érdemes kiemelni: ismét ott lesz a rajtkövön Verrasztó Dávid. 

A nagy generáció utolsó mohikánja továbbra sem hagyott fel az edzésekkel, igaz, 37 esztendősen már csak napi egy tréningen vesz részt Virth Balázsnál. Verrasztó a versenyzést még mindig nem tudja és akarja elengedni, és öt távon is indul. Érdekesség, hogy a benevezett versenyzők fele meg sem született, amikor a rövid- és nagypályán egyaránt háromszoros Európa-bajnok húsz éve, a Hódmezővásárhelyen tartott ob-n pályafutása során először kiharcolta az Eb-csapatba kerülést.

