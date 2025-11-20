A tavalyi vb-n ezüstérmes 4x200-as gyorsváltóból három magyar úszónő, Ábrahám Minna, Pádár Nikolett és Molnár Dóra is a Texas Hall of Fame Invitiational viadalon vesz részt – itt található az az uszoda, ahol Bob Bowman olimpiai bajnok tanítványa, Kós Hubert is készül a versenyekre.

A tehetséges magyar úszónő, Ábrahám Minna 200 méter gyorson győzött Texasban

Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

A három grácia – csodaszépek és villámgyorsak a magyar úszónők

A Magyar Úszó Szövetség a közösségi oldalán megosztott posztjában jegyezte meg, hogy ritka és kivételes pillanat, amikor egy amerikai egyetemi versenyen három magyar női versenyző áll így össze.

A tehetséges és rendkívül csinos úszónők csodásan festenek egymás társaságában,

emellett nagyon gyorsak is: 200 gyorson Ábrahám Minna minden idők 7. legjobb yardos eredményével győzött, a második helyen pedig Pádár Nikolett ért be mögötte.

A rövidpályás úszó Európa-bajnokságot december 2. és 6. között rendezik a lengyelországi Lublinban, a kontinensviadalon huszonkét magyar úszó képviseli majd Magyarországot. A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) elnöksége elfogadta Sós Csaba szövetségi kapitány előterjesztését, így kilenc férfi és tizenhárom női versenyző alkotja a keretet, Kós Hubert és Milák Kristóf azonban nem lesz ott az Eb-n.

Kapcsolódó cikkek