Három kiváló és csodaszép magyar úszónő is részt vesz az amerikai Texas Hall of Fame Invitiational viadalon. Ábrahám Minna, Pádár Nikolett és Molnár Dóra remekül teljesített, így okkal bízhatunk benne, hogy ezt a formát a rövidpályás úszó-Eb-re is meg tudják tartani.

A tavalyi vb-n ezüstérmes 4x200-as gyorsváltóból három magyar úszónő, Ábrahám Minna, Pádár Nikolett és Molnár Dóra is a Texas Hall of Fame Invitiational viadalon vesz részt – itt található az az uszoda, ahol Bob Bowman olimpiai bajnok tanítványa, Kós Hubert is készül a versenyekre.

A tehetséges magyar úszónő, Ábrahám Minna 200 méter gyorson győzött Texasban
Fotó: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

A három grácia – csodaszépek és villámgyorsak a magyar úszónők 

A Magyar Úszó Szövetség a közösségi oldalán megosztott posztjában jegyezte meg, hogy ritka és kivételes pillanat, amikor egy amerikai egyetemi versenyen három magyar női versenyző áll így össze. 

A tehetséges és rendkívül csinos úszónők csodásan festenek egymás társaságában, 

emellett nagyon gyorsak is: 200 gyorson Ábrahám Minna minden idők 7. legjobb yardos eredményével győzött, a második helyen pedig Pádár Nikolett ért be mögötte.

A rövidpályás úszó Európa-bajnokságot december 2. és 6. között rendezik a lengyelországi Lublinban, a kontinensviadalon huszonkét magyar úszó képviseli majd Magyarországot. A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) elnöksége elfogadta Sós Csaba szövetségi kapitány előterjesztését, így kilenc férfi és tizenhárom női versenyző alkotja a keretet, Kós Hubert és Milák Kristóf azonban nem lesz ott az Eb-n.

