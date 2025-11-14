A 27 éves magyar atléta, Vindics-Tóth Lili Anna az Instagram-oldalán tett nagy bejelentést.

Vindics-Tóth Lili Anna új klubhoz igazolt

Vindics-Tóth Lili Anna bejelentése

A 2013-ban az európai ifjúsági olimpiai fesztiválon 2000 méter akadályon aranyérmes, illetve 2014-ben bronzérmes kiválóság 2021-ben a tokiói olimpián 3000 méteres akadályfutásban egyéni csúccsal a 18. helyen végzett.

A közelmúltban áttért az utcai futásra, és fantasztikus eredményt ért el első maratoniján 2:28:15-ös idővel, amivel a legjobb európai maratonfutók közé került, valamint a magyar örökranglista második helyére ugrott. Ezen kívül többszörös magyar bajnok 1500 méteren, 5000 méteren, 10 000 méteren, félmaratonon és 3000 méteres akadályfutásban is.

A Budapesti Honvéd SE immár egykori atlétája nagy bejelentést tett a közösségi oldalán:

után a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola sportolójaként folytatja a pályafutását.

Ahol a szíved, ott lesz a kincsed is Örömmel és hálával jelentem be, hogy innentől a Kaposvári Sportiskola színeiben folytatom pályafutásomat. Azzal a mentalitással és szeretettel, ahogy a klub fordul felém, az első perctől azt éreztem: hazatértem.

Az elmúlt hónapok sok szempontból nem voltak könnyűek, de most úgy néz ki, hogy nyugodt körülmények között készülhetek az előttem álló megmérettetésekre, amelyeket nagy lelkesedéssel várok."

A jövőben egyértelműen a maratonra fog koncentrálni és jövőre három versenyt tervez. Először áprilisban fut, majd augusztusban a birminghami Európa-bajnokságon, végül decemberben Valenciában, mely a világ egyik leggyorsabb pályája - a szeptemberi világbajnokságon 15. Szabó Nóra tavaly itt javította 2:25:52 órára a magyar csúcsot.

A Los Angeles-i olimpiára egyértelműen a maraton a célom

- nyilatkozott Vindics-Tóth Lili, aki úgy érzi, a klasszikus távon még rengeteget tud fejlődni és komoly lehetőségei vannak.