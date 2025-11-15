Zwickl-Veres Kata sportlövészetben a 2016-os riói olimpia előtt ünnepelhetett Európa-bajnoki címet, ám az ötkarikás játékokról lemaradt. Akárcsak négy évvel korábban Londonról, majd 2021-ben Tokióról. Az egykori puskás nemrég befejezte az élsportot, diplomát szerzett, és asztaliteniszező férjével, Zwickl Dániellel együtt Németországból hazaköltözött. A Magyar Nemzetnek adott interjújában beszélt a korábbi megpróbáltatásairól.

Zwickl-Veres Kata sportlövészetben Európa-bajnok lett, de olimpiára sosem sikerült kijutnia

Fotó: Hungarian Shooting Federation﻿/Facebook

Az egykori sportlövő a 2016-os győri Eb-n csapatban lett aranyérmes, az egyéni versenyét viszont elrontotta, és az a kudarc földhöz vágta őt.

„Olyan sötét verembe estem, ami elképesztő. Férjemmel visszavánszorogtunk Németországba, majd két hétig a padlón feküdtem, s fogalmam sem volt, hogy mi lesz most velem. (...) Az olimpia gondolata egész életemben nyomasztott, miközben a leghőbb vágyam mindig is az volt, hogy világbajnok vagy világbajnoki érmes legyek.

Egy sportlövő-világbajnokságon négyszer többen indulnak, mint egy olimpián, ott sokkal nehezebb érmet nyerni, jól szerepelni.

Végül egyik sem jött össze. Sem az olimpia, sem a vb-érem" – mondta Zwickl-Veres Kata.

A sportlövő Zwickl-Veres Kata már 11 éve majdnem befejezte

A tavalyi országos bajnokság után visszavonult sportolónő elmondása szerint a pályafutása elején a megfelelési kényszer miatt pánikbeteg lett, ami a teljes karrierjét végigkísérte. A 2014-es moszkvai Eb-ről is főleg emiatt maradt le.

„Moszkva helyett a sürgősségi osztályon találtam magam. Minden összetört bennem, céltalannak láttam az életem – fogalmazott Zwickl-Veres, aki szerint a hazai élsportolókra helyezett nagy nyomást ő nehezen viselte. –

A magyarországi orvosok közölték, hogy az élsportnak vége, a szívem rettenetes állapotban van, szedjek béta-blokkolókat, viszontlátásra.

Akkor Németországban egy másik orvos csak annyit kért: menjek haza és negyedévig ne csináljak semmit. Kiírtak három hónapra betegállományba, hogy meggyógyuljak. Béta-blokkoló? Azt nem adtak."

Zwickl-Veres Kata az olimpiai életjáradék hátrányairól, az LA10 programról, a visszatérése esetleges lehetőségéről és a családjáról is beszélt. A teljes interjú ide kattintva olvasható el.