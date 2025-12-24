Live
Rendkívüli

Zelenszkij bemutatta őrült tervét – ebből világbotrány lesz

Az idei esztendő eseménydúsan indult a hazai és a nemzetközi sportban egyaránt. A férfi kézilabda-világbajnokság rengeteg ember érdeklődését felkeltette, az Australian Open sem kerülte el bizonyos szempontból a figyelmet, és Milák Kristóf jövője miatt is sokan aggódtak. Rövid összeállításunkban bemutatjuk, hogy 2025-ös év első hónapjában melyek voltak azok a sporthírek, amelyek az Origo Sport olvasóit a legjobban érdekelték.

A 2025-ös év első Grand Slam-tornáján Varvara Lepchenko nem akárkit kért fel az edzőjének. Az üzbég-amerikai teniszezőt az a Rachel Stuhlmann készítette fel, aki évekkel ezelőtt azért hagyta ott az élsportot, mert rájött, hogy a teste mutogatásából sokkal jobban megél, mint a teniszezésből. Az amerikai szépség tehát inkább influenszerkedéssel vált világhírűvé, és edzőként nem is sikerült számára a bravúr. Lepchenko az első két selejtezős meccsét ugyan megnyerte, de a kvalifikáció utolsó körében kikapott, így nem jutott fel a főtáblára. 

A szuperszexi modell teniszezőnő, Rachel Stuhlmann edzői karrierje nem indult fényesen 2025-ben
Fotó: Rachel Stuhlmann/Instagram
Fotó: Rachel Stuhlmann/Instagram

A férfi kézilabda-vb berobbantotta a 2025-ös évet

A horvát-dán-norvég közös rendezésű férfi kézilabda-vb-t az Origo Sport olvasói is kiemelt érdeklődéssel követték. A magyar válogatott negyeddöntőig jutott, amely során a társházigazda horvátokat őrületes küzdelemre kényszerítette. Chema Rodríguez együttese végül 31-30-ra kikapott és a 8. helyen zárta a tornát. A horvátok már a meccs előtt megkezdték a lélektani hadviselést, és égbekiáltó igazságtalanságra panszkodtak, miszerint a Nemzetközi Kézilabda Szövetség megváltoztatta a negyeddöntők eredeti menetrendjét, így a magyar csapatnál egy nappal kevesebbet tudtak pihenni a mérkőzés előtt.

A norvég kézilabdázók összeomlásáról írt cikk is komoly érdeklődést generált, a társrendezőnél a válogatottjuk kiesése után máris helyrehozhatatlan károkról és totális katasztrófáról beszéltek.

Hungary's centre back #24 Gergo Fazekas (C) tries to go past Croatia's pivot #53 Marin Sipic (L) and Croatia's left back #11 Zvonimir Srna (R) during the Men's Handball World Championship quarter-final match between Croatia and Hungary at the Arena Zagreb in Zagreb on January 28, 2025. (Photo by Anne-Christine POUJOULAT / AFP)
A magyar válogatott hősiesen helytállt a meccs előtt már panaszkodó horvátok ellen
Fotó: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Milák Kristóf döntése sokkot okozott, rengetegen vettek búcsút Keleti Ágnestől

A párizsi olimpián is aranyérmes Milák Kristóf körül akkor is nagy volt az érdeklődés, amikor éppen nem versenyzett. Januárban a Magyar Úszó Szövetség elnöke, Wladár Sándor azt fejtegette, mennyire nem volt szerencsés, hogy az olimpia után Milák nem jelölte meg, kinek köszönhette sikereit, de a sportvezető szerint az, hogy mindez előfordulhatott, nem az úszó, hanem a Sporttörvény hibája volt.

Rengetegen várják Milák Kristóf visszatérését
Milák Kristóf körül 2025-ben is nagy volt az érdeklődés
Fotó: Kovács Tamás/MTI

A magyar tornasport legeredményesebb versenyzője, Keleti Ágnes 103 évesen hunyt el az év elején. Az ötszörös olimpia bajnok legendától rengetegen vettek búcsút, a fantasztikus karriert befutó sportoló temetését január 9-én, azaz születésének 104. évfordulóján tartották a budapesti Kozma utcai temetőben.

Szoboszlai Dominik nem volt a pályán, amikor a Liverpool a Bajnokok Ligája előző szezonjának alapszakaszában a holland PSV Eindhoven otthonában 3-2-re kikapott. Arne Slot vezetőedző több fiatalnak is lehetőséget adott a vendégeknél, Amara Nallo ugyanakkor négy perccel a becserélése után piros lapot kapott a hajrában. A 18 éves hátvédet azért állították ki, mert utolsó emberként szabálytalankodott, a lábai között megrúgva az ellenfelét.

