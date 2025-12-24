A 2025-ös év első Grand Slam-tornáján Varvara Lepchenko nem akárkit kért fel az edzőjének. Az üzbég-amerikai teniszezőt az a Rachel Stuhlmann készítette fel, aki évekkel ezelőtt azért hagyta ott az élsportot, mert rájött, hogy a teste mutogatásából sokkal jobban megél, mint a teniszezésből. Az amerikai szépség tehát inkább influenszerkedéssel vált világhírűvé, és edzőként nem is sikerült számára a bravúr. Lepchenko az első két selejtezős meccsét ugyan megnyerte, de a kvalifikáció utolsó körében kikapott, így nem jutott fel a főtáblára.
A férfi kézilabda-vb berobbantotta a 2025-ös évet
A horvát-dán-norvég közös rendezésű férfi kézilabda-vb-t az Origo Sport olvasói is kiemelt érdeklődéssel követték. A magyar válogatott negyeddöntőig jutott, amely során a társházigazda horvátokat őrületes küzdelemre kényszerítette. Chema Rodríguez együttese végül 31-30-ra kikapott és a 8. helyen zárta a tornát. A horvátok már a meccs előtt megkezdték a lélektani hadviselést, és égbekiáltó igazságtalanságra panszkodtak, miszerint a Nemzetközi Kézilabda Szövetség megváltoztatta a negyeddöntők eredeti menetrendjét, így a magyar csapatnál egy nappal kevesebbet tudtak pihenni a mérkőzés előtt.
A norvég kézilabdázók összeomlásáról írt cikk is komoly érdeklődést generált, a társrendezőnél a válogatottjuk kiesése után máris helyrehozhatatlan károkról és totális katasztrófáról beszéltek.
Milák Kristóf döntése sokkot okozott, rengetegen vettek búcsút Keleti Ágnestől
A párizsi olimpián is aranyérmes Milák Kristóf körül akkor is nagy volt az érdeklődés, amikor éppen nem versenyzett. Januárban a Magyar Úszó Szövetség elnöke, Wladár Sándor azt fejtegette, mennyire nem volt szerencsés, hogy az olimpia után Milák nem jelölte meg, kinek köszönhette sikereit, de a sportvezető szerint az, hogy mindez előfordulhatott, nem az úszó, hanem a Sporttörvény hibája volt.
A magyar tornasport legeredményesebb versenyzője, Keleti Ágnes 103 évesen hunyt el az év elején. Az ötszörös olimpia bajnok legendától rengetegen vettek búcsút, a fantasztikus karriert befutó sportoló temetését január 9-én, azaz születésének 104. évfordulóján tartották a budapesti Kozma utcai temetőben.
Szoboszlai Dominik nem volt a pályán, amikor a Liverpool a Bajnokok Ligája előző szezonjának alapszakaszában a holland PSV Eindhoven otthonában 3-2-re kikapott. Arne Slot vezetőedző több fiatalnak is lehetőséget adott a vendégeknél, Amara Nallo ugyanakkor négy perccel a becserélése után piros lapot kapott a hajrában. A 18 éves hátvédet azért állították ki, mert utolsó emberként szabálytalankodott, a lábai között megrúgva az ellenfelét.
Kapcsolódó cikkek