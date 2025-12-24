A 2025-ös év első Grand Slam-tornáján Varvara Lepchenko nem akárkit kért fel az edzőjének. Az üzbég-amerikai teniszezőt az a Rachel Stuhlmann készítette fel, aki évekkel ezelőtt azért hagyta ott az élsportot, mert rájött, hogy a teste mutogatásából sokkal jobban megél, mint a teniszezésből. Az amerikai szépség tehát inkább influenszerkedéssel vált világhírűvé, és edzőként nem is sikerült számára a bravúr. Lepchenko az első két selejtezős meccsét ugyan megnyerte, de a kvalifikáció utolsó körében kikapott, így nem jutott fel a főtáblára.

A szuperszexi modell teniszezőnő, Rachel Stuhlmann edzői karrierje nem indult fényesen 2025-ben

Fotó: Rachel Stuhlmann/Instagram

A férfi kézilabda-vb berobbantotta a 2025-ös évet

A horvát-dán-norvég közös rendezésű férfi kézilabda-vb-t az Origo Sport olvasói is kiemelt érdeklődéssel követték. A magyar válogatott negyeddöntőig jutott, amely során a társházigazda horvátokat őrületes küzdelemre kényszerítette. Chema Rodríguez együttese végül 31-30-ra kikapott és a 8. helyen zárta a tornát. A horvátok már a meccs előtt megkezdték a lélektani hadviselést, és égbekiáltó igazságtalanságra panszkodtak, miszerint a Nemzetközi Kézilabda Szövetség megváltoztatta a negyeddöntők eredeti menetrendjét, így a magyar csapatnál egy nappal kevesebbet tudtak pihenni a mérkőzés előtt.

A norvég kézilabdázók összeomlásáról írt cikk is komoly érdeklődést generált, a társrendezőnél a válogatottjuk kiesése után máris helyrehozhatatlan károkról és totális katasztrófáról beszéltek.

A magyar válogatott hősiesen helytállt a meccs előtt már panaszkodó horvátok ellen

Fotó: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Milák Kristóf döntése sokkot okozott, rengetegen vettek búcsút Keleti Ágnestől

A párizsi olimpián is aranyérmes Milák Kristóf körül akkor is nagy volt az érdeklődés, amikor éppen nem versenyzett. Januárban a Magyar Úszó Szövetség elnöke, Wladár Sándor azt fejtegette, mennyire nem volt szerencsés, hogy az olimpia után Milák nem jelölte meg, kinek köszönhette sikereit, de a sportvezető szerint az, hogy mindez előfordulhatott, nem az úszó, hanem a Sporttörvény hibája volt.

Milák Kristóf körül 2025-ben is nagy volt az érdeklődés

Fotó: Kovács Tamás/MTI

A magyar tornasport legeredményesebb versenyzője, Keleti Ágnes 103 évesen hunyt el az év elején. Az ötszörös olimpia bajnok legendától rengetegen vettek búcsút, a fantasztikus karriert befutó sportoló temetését január 9-én, azaz születésének 104. évfordulóján tartották a budapesti Kozma utcai temetőben.