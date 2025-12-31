Az év végi listák böngészése az egyik kedvenc elfoglaltságom. Legyen szó filmekről, sorozatokról, lemezekről, koncertekről, könyvekről, bárhol meglátok egy ilyet máris rávetem magam. Így értelemszerűen összeállítani is szeretem őket. Babra munka nem vitás, ugyanakkor remek lehetőséget ad a visszatekintésre, esetleg elfelejtett pillanatok újraélésére és a számvetésre. 2025 legnagyobb magyar sportsikereiről listát csinálni pedig különös üdítő érzés, ugyanis, mint azt látni fogják, a mögöttünk hagyott év sem múlt el arany fényben úszó pillanatok nélkül.

Nem is kérdés: 2025 legnagyobb magyar sportsikereit Kós Hubert szállította

Fotó: MERT ALPER DERVAAY / ANADOLU

Fontossági sorrendet felállítani talán tiszteletlenség lenne, úgyhogy haladjunk időrendben.

Hajszálon múlt a történelmi siker

Január 14. és február 2. között Dánia, Norvégia és Horvátország adott otthont a férfi kézilabda világbajnokságnak. A magyar válogatott Varasdon Hollandiát és Guineát legyőzve, Észak-Macedóniával döntetlent játszva csoportgyőztesként jutott a középdöntőbe, ahol a későbbi bronzérmes franciáktól ugyan kikapott, de Ausztriát és Katart legyőzte, így a legjobb nyolc közé jutott. Ahol pechére a társházigazda horvátokkal került szembe, akik nem csak a 15 ezer hazai drukker támogatását élvezték... Chema Rodriguez csapata így is egy

végletekig izgalmas, szenzációs meccset játszott, vezetett a hajrában, de egy szó szerint utolsó másodperces góllal végül kikapott.

A magyar csapat végül a 8. helyen végzett, de tényleg csak egy hajszálra volt a szenzációtól, az elődöntőbe jutástól.

A terepkerékpár (cyclocross) világkupán is pirosra tapsolhattuk a tenyerünket, hiszen a világ egyik legerősebb profi csapatában, a holland SD Worx Protime-ban tekerő

Vas Kata Blanka háromszor is dobogóra állhatott az elit vilákupa-sorozatban, január 25-én a belgiumi Maasmechelenben pedig pályafutása második győzelmét is megszerezte.

Néhány nappal később a szakági világbajnokságon pedig az 5. helyen zárt.

Történelmi aranyérem Drezdából

A rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokság még a kézilabda-vb-nél is nagyobb bravúrt hozott. A januári kontinensviadalon a vegyes váltóval olimpiai bronzérmes Jászapáti Petra alkotott emlékezeteset. A szegedi koris ugyanis az 1000 méter ezüstérme után az 500 méteres távot megnyerve megszerezte a sportág első női egyéni Európa-bajnoki aranyérmét. A két egyéni siker után még a váltóra is maradt ereje, így Kónya Zsófia, Bácskai Sára Luca és Somodi Maja társaságában még egy ezüstérem került a gyűjteménybe.