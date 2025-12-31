Az év végi listák böngészése az egyik kedvenc elfoglaltságom. Legyen szó filmekről, sorozatokról, lemezekről, koncertekről, könyvekről, bárhol meglátok egy ilyet máris rávetem magam. Így értelemszerűen összeállítani is szeretem őket. Babra munka nem vitás, ugyanakkor remek lehetőséget ad a visszatekintésre, esetleg elfelejtett pillanatok újraélésére és a számvetésre. 2025 legnagyobb magyar sportsikereiről listát csinálni pedig különös üdítő érzés, ugyanis, mint azt látni fogják, a mögöttünk hagyott év sem múlt el arany fényben úszó pillanatok nélkül.
Fontossági sorrendet felállítani talán tiszteletlenség lenne, úgyhogy haladjunk időrendben.
Hajszálon múlt a történelmi siker
Január 14. és február 2. között Dánia, Norvégia és Horvátország adott otthont a férfi kézilabda világbajnokságnak. A magyar válogatott Varasdon Hollandiát és Guineát legyőzve, Észak-Macedóniával döntetlent játszva csoportgyőztesként jutott a középdöntőbe, ahol a későbbi bronzérmes franciáktól ugyan kikapott, de Ausztriát és Katart legyőzte, így a legjobb nyolc közé jutott. Ahol pechére a társházigazda horvátokkal került szembe, akik nem csak a 15 ezer hazai drukker támogatását élvezték... Chema Rodriguez csapata így is egy
végletekig izgalmas, szenzációs meccset játszott, vezetett a hajrában, de egy szó szerint utolsó másodperces góllal végül kikapott.
A magyar csapat végül a 8. helyen végzett, de tényleg csak egy hajszálra volt a szenzációtól, az elődöntőbe jutástól.
A terepkerékpár (cyclocross) világkupán is pirosra tapsolhattuk a tenyerünket, hiszen a világ egyik legerősebb profi csapatában, a holland SD Worx Protime-ban tekerő
Vas Kata Blanka háromszor is dobogóra állhatott az elit vilákupa-sorozatban, január 25-én a belgiumi Maasmechelenben pedig pályafutása második győzelmét is megszerezte.
Néhány nappal később a szakági világbajnokságon pedig az 5. helyen zárt.
Történelmi aranyérem Drezdából
A rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokság még a kézilabda-vb-nél is nagyobb bravúrt hozott. A januári kontinensviadalon a vegyes váltóval olimpiai bronzérmes Jászapáti Petra alkotott emlékezeteset. A szegedi koris ugyanis az 1000 méter ezüstérme után az 500 méteres távot megnyerve megszerezte a sportág első női egyéni Európa-bajnoki aranyérmét. A két egyéni siker után még a váltóra is maradt ereje, így Kónya Zsófia, Bácskai Sára Luca és Somodi Maja társaságában még egy ezüstérem került a gyűjteménybe.
A sportág szomorú fejezetéhez tartozik, hogy Jászapáti júliusban egy szárazföldi edzésen súlyos sérülést szenvedett, elszakadt az elülső keresztszalagja, így lemarad a februári téli olimpiáról. Amelyre egyébként 2025 végén sikerrel kvalifikált a férfi váltó!
Magyar futó Európa tetején
Márciusban kétség kívül Molnár Attila 400 méteres síkfutásban szerzett fedett pályás Európa-bajnoki aranyérme szólt a legnagyobbat. A Ferencváros sprintere a hollandiai Apeldornban 45.25 másoperccel diadalmaskodott, megszerezve hazánk 17. aranyérmét a fedett pályás atlétikai Eb-k történetében.
A kiváló sportoló pedig nemcsak gyors, mint a villanó villám, de nyilatkozni is úgy tud egy győzelem után, mint nagyon kevesek, egyértelműen itt van a helye a listánkon.
Március végén a bostoni műkorcsolya világbajnokságon is volt minek örülni: a januári Eb-n 4. helyen végző Marija Pavlova és Alekszej Szvjatcsenko a nyolcadik helyen végzett a párosok versenyében, amivel kvalifikált a 2026-os Milánó-Cortina-i téli olimpiára.
A birkózóké volt az április
A pozsonyi Európa-bajnokságot nem kevesebb mint 6 éremmel zárta a magyar küldöttség. A 2 arany-, 1 ezüst- és 3 bronzérem a hatodik helyet jelentette az éremtáblázaton (hiába nyert több érmet Törökország és Georgia, nekik aranyból csak 1-1 jutott). Mindkét aranyérmünk férfi kötöttfogásban született: a 87 kilósok között Losonczi Dávid, míg a 72 kilósók között Lévai Levente hallgathatta a Himnuszt. Ugyancsak köttötfogásban a 82 kilósok között Szilvássy Erik ezüstérmes lett, míg Szőke Alex (97 kg) és Vitek Dárius (130 kg) bronzérmet vehetett át. Szabadfogásban a férfiaknál a 97 kilós Végh Richárd zárt ugyancsak bronzéremmel.
Ha már a küzdősportoknál tartunk. Ugyancsak áprilisban rendezték a cselgáncs Európa-bajnokságot, ahol ugyancsak nem maradtunk aranyérem nélkül: a nők 70 kilós mezőnyét Özbas Szofi oktatta le Podgoricában.
Hihetetlen bravúr a hoki-vb-n
De akármilyen hihetetlen kénytelenek vagyunk elhinni, ugyanis a szemünk láttára történt meg.
A magyar férfi jégkorongválogatott története során első alkalommal kiharcolta a bennmaradást az elit világbajnokságon!
A májusi dán-svéd közös rendezésű vb-n ugyan több fájó vereséget is elszenvedtek, de a legfontosabb meccset megnyerték: a Kazahsztán elleni ki-ki meccsen iskolajátékkal nyertek 4-2-re Hári, Terbócs, Galló és Vincze góljával. És közel voltak a pontszerzéshez a norvégok ellen is.
Szenzáció Lipcsében
A lipcsei torna Európa-bajnokságon a nőknél Czifra Bettina Lili ezüstérmes lett felemáskorláton, míg a férfiaknál Mészáros Krisztofer lett gazdagabb egy bronzéremmel egyéni összetettben.
Utóbbi eredmény igazi szenzációnak számít, hiszen magyar tornász utoljára 1992-ben, a budapesti Eb-n állhatott dobogóra egyéni összetettben, akkor Supola Zoltán lett ezüstérmes.
Egy szinte tökéletes Európa-bajnokság
A horvátországi Stari Gradban rendezték május utolsó hétvégéjén a nyíltvízi úszók Európa-bajnokságát. Ahol elképesztő éremesőt produkált a magyar csapat.
A mieink a kiosztott 21 érem közel felét, 9-et gyűjtöttek be, 5 arany, valamint 2-2 ezüst és bronz formájában!
A táv olimpiai bajnoka, Rasovszky Kristóf megnyerte a 10 km-t és a 3 km-es sprintet. Utóbbi távon 3. lett Betlehem Dávid, aki 5 km-en gyűjtött egy ezüstöt is, pont Rasovszkyt megelőzve, aki itt harmadikként zárt.
A nőknél Mihályvári-Farkas Viktória duplázott a 10 km-en nyert arannyal és az 5 km bronzával, míg Fábián Bettina a 3 km-es sprint aranyérmét gyűjtötte be. Az i-re a pontot a vegyesváltó tette fel, ahol a Fábián, Mihályvári-Farkas, Betlehem, Rasovszky négyes az olaszokat és a franciákat megelőzve lett aranyérmes.
Ezt kajakra hoztuk
A júniusi racicei Eb-n a magyar küldöttség toronymagasan zárt az éremtáblázat élén. A mieink 7 aranyat, 3 ezüstöt és 5 bronzot lapátoltak össze.
A magyar csapat sztárja egyértelműen az egyéniben 500, 1000 és 5000 méteren is aranyérmes Csikós Zsóka volt.
Rajta kívül Lucz Anna (K-1 200 méter és K-2 500 méter), Kiss Ágnes és Nagy Bianka (C-2 200 és 500 méter), valamint Varga Ádám (K-1 500 és 5000 méter) tudott két érmet begyűjteni. A kenu vegyes csapat révén Opavszky Réka, Kollár Kristóf, Juhász István és Csorba Zsófia is két éremmel térhetett haza.
A genovai vívó-Eb-n öt érmet gyűjtött a magyar csapat. Az Iliász Nikolasz, Rabb Krisztián, Szathmári András, Szilágyi Áron kardcsapat szállította az aranyat, a háromszoros olimpiai bajnok Szilágyi egyéniben ezüstöt nyert, a párbajtőröző Siklósi Gergely, valamint a tőrvívó Pásztor Flóra és a kardozó Battai Sugár Katinka pedig bronzérmes lett.
Kós Hubert és 2025 legnagyobb magyar sportsikere
Júliushoz érve Kós Hubert miatt kicsit borítanunk kell az időrendet. A 200 méteres hátúszás olimpiai bajnoka a szingapúri világbajnokságon is remekelt: 200 méter vegyesen bronzérmes lett, fő számát, a 200 méter hátúszást viszont 1.53:19 perces új Európa-rekorddal nyerte meg!
Ugyanitt a férfi vízilabda-válogatott a kieséses szakaszban a horvátokat és a szerbeket is legyőzve jutott be a döntőbe, ahol nem bírt a bomba formában lévő spanyolokkal. A női válogatott lemásolva a produkciót (ők menet közben az olaszokat és a spanyolokat verték) szintén a döntőben maradt csak alul a görögökkel szemben.
De kanyarodjunk vissza Kóshoz! A 22 éves magyar úszó a nyáron egyetemet váltott, Bob Bowmant követve Arizonából Texasba költözött, így most már a Longhornsnak (és persze Magyarországnak) szerzi a dicsőséget. Az októberi rövidpályás világkupasorozatban előbb 200 méter háton, majd 100 méter háton is megdöntötte a világcsúcsot!
Két világbajnokság, három érem
Szeptem 13-21. között két világbajnokságon is izgulhattunk a magyar sportolókért. A szomszédban, Zágrábban a birkózók léptek szőnyegre, és a kötöttfogású szakágnak köszönhetően ezúttal sem maradt érem nélkül a magyar küldöttség: a 130 kilósok között Vitek Dárius ezüst, míg a 77 kilósok meznyében Fritsch Róbert bronzérmet nyert.
Kicsivel arrébb, Tokióban az atlétákra figyelt a világ. A japán fővárosban több középdöntős szereplés és Molnár Attila 400 méteren futott országos csúcsa mellett a kalapácsvető Halász Bence bronzérmének örülhettünk a legjobban.
Történelmi tekvandó-vb
Korábban a Salim család sikerei irányították a magyar szurkolók figyelmét a koreai küzdősportra, a 2024-es párizsi olimpia óta pedig Márton Viviana aranyérmének köszönhetően még inkább sajátunknak érezzük a sportágat. Az októberben a kínai Vuhsziban rendezett világbajnokságra, a Márton ikrek, Viviána (62 kg) és Luana (67 kg) is aranyesélyesként utazott el. És nem sok hiányzott, hogy megtörténjen a csoda! Az olimpiai bajnok Viviana csak a döntőben szenvedett vereséget a tunéziai Wafa Masgunitól, Luanát viszont senki nem tudta megállítani: fantasztikusan küzdve verte végig a súlycsoport legjobbjait,
a fináléban pedig még azt a bravúrt is megcsinálta, hogy az elveszített első menet után megfordította a hazai versenyző elleni küzdelmet. Ezzel pedig megszerezte a sportág első magyar aranyérmét!
Az ikrek novemberben sem álltak le: a csak nőknek rendezett „kis” világbajnokságon mindketten aranyérmesek lettek Egyenlítői Guinea fővárosában, Malabóban.
Fantasztikus futballősz Liverpoolban és a Fradinál
A magyar válogatott drámai küzdelemben elbukta a vb-szereplés lehetőségét, azonban így sem maradtunk focisikerek nélkül. A Ferencváros sorozatban hatodik alkalommal jutott be egy európai kupa főtáblájára, és december 11-én, a skót Rangers elleni 2-1-es sikerrel az is eldőlt, hogy sorozatban 4. alkalommal lesz ott a tavaszi folytatásban.
A Fradi nemzetközi kupaősze ezen felül is szenzációsra sikerült, hiszen a 6 BL-selejtezős és 6 Európa-liga főtáblás meccséből csupán egyet veszített el, a BL-selejtező rájátszásában az azeri Qarabagtól kapott ki 3-1-re a Groupama Arénában.
Az Európa-liga főtábláján 4 győzelemmel és 2 döntetlennel veretlenül zárta 2025-öt, már biztosította a helyét a tavaszi folytatásban,
és csak egy hajszál választja el az automatikus nyolcaddöntős szereplést jelentő első nyolcba kerüléstől.
- A Fradi válogatott csatára, Varga Barnabás a BL-selejtezőkben 6, míg az EL-főtáblán 4 gólt rúgott.
Liverpoolban is jó volt magyarnak lenni, hiszen tavasszal Szoboszlai Dominik első magyarként bajnoki címet ünnepelhetett a Premier League-ben, 2025 őszén pedig annak ellenére, hogy a csapatnak október-novemberben volt egy mély hullámvölgye, Jamie Carragheren kívül mindenki látja, hogy Szoboszlai Dominik a Premier League címvédőjének legjobb és legfontosabb játékosává nőtte ki magát, akit a szurkolók háromszor választottak a hónap legjobbjának, helyet kapott egy PL-forduló álomcsapatában és övé a szezon egyik legnagyobb gólja is.
És már nem csak Szoboszlainak szurkolhatunk Liverpoolban! A klub a nyáron a Bournemouth-tól kivásárolta Kerkez Milost, aki szintén alapember lett a védelem baloldalán. Óriási meglepetésre a klub megvette a Puskás Akadémia korosztályos válogatott kapusát, Pécsi Ármint, és egyre több jót hallani, a már évek óta a klub akadémiáján fejlődő, Farkas Erikről is.
Levezető hossz
Decemberre két magyar érdekeltségű világverseny maradt. A német-holland közös rendezésű női kézilabda-vb még november utolsó napjaiban kezdődött, de a lényeges kérdések az év utolsó hónapjában dőltek el. Így az is, hogy a csoportját megnyerő, és a középdöntőben (mint kiderült, tévesen) az aranyéremre is esélyesnek tartott dánoktól kikapó magyar válogatott a negyeddöntőben vérzett el a hollandokkal szemben, és végül a 7. helyen zárt.
A lengyelországi Lublinban ezzel egy időben a rövidpályás úszó Európa-bajnokságon gyűjtögették az érmeket a magyar úszók. Sárkány Zalán járt az élen, aki az 1500 méter gyors ezüstje mellé a 800 méteres gyorsúszást megnyerve megszerezte a magyar küldöttség egyetlen aranyérmét. Lett még további három ezüstérem (Szabó Szebasztián 50 méter pillangón, Ábrahám Minna 200 méter gyorson, valamint a 4x50 méteres mixed gyorsváltó (Szabó Szebasztián, Jászó Ádám, Senánszky Petra és Ábrahám Minna) jóvoltából), valamint egy bronzunk, amit Késely Ajna nyert 1500 méter gyorson.
Mindent összevetve ez egy nagyszerű év volt, de azt kívánjuk, hogy 2026 még ennél is jobb legyen!