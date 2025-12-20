A frászt hozta a helyszínen lévő szurkolókra és a tévénézőkre Nathalie Armbruster. A 19 éves német síző, aki az északi összetett szám egyik nagy tehetsége, a Ramsauban rendezett világkupafutam 5 kilométeres tömegrajtos sífutó számában szó szerint ájulásig hajtotta magát.

Fotó: BARBARA GINDL / APA

Ájulásig hajtotta magát

Armbruster a nála jóval rutinosabb 25 éves norvég Marie Hagent üldözte, amikor a második körben egy emelkedőhöz érve egyszer csak összeesett. Másodpercekig mozdulatlanul feküdt a havon, miközben a versenytársak sorra húztak el mellette.

Végül érkezett egy segítő, aki felsegítette a magát összeszedő Armbrustert, aki végül be tudta fejezni a versenyt. A világkupa-futam után a német szövetség kiadott egy közleményt, miszerint a sportolónál keringési problémák léptek fel a verseny során, de néhány órával a célba érés után már abszolút stabil volt az állapota.