Anatolij Bondarcsuk nyolcvanöt éves korában a kanadai Kamloopsban hunyt el.

Anatolij Bondarcsuk, az 1972-es müncheni olimpia kalapácsvető bajnoka

Fotó: sport.news.am

Meghalt Anatolij Bondarcsuk

Az Ukrajnában született Bondarcsuk a Szovjetunió színeiben 75,50 méteres olimpiai rekorddal nyert 1972-ben, míg az 1976-os ötkarikás játékokon bronzérmet érdemelt ki. Európa-bajnokságon 1969-ben diadalmaskodott, s négyszer nyert országos bajnokságot – számolt be róla az MTI.

RIP to the legendary Anatoliy Bondarchuk 🙏



An athlete, a coach and an icon whose influence will live forever.



1972 Olympic Hammer 🥇

1976 Olympic Hammer 🥉 pic.twitter.com/QgYho0fYOY — Beau Throws (@beau_throws) December 24, 2025

Edzőként ő készítette fel a szovjet kalapácsvetőket az 1980-as és az 1988-as olimpiára.