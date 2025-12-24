Live
Meghalt Anatolij Bondarcsuk, az 1972-es müncheni olimpia kalapácsvető bajnoka.

Anatolij Bondarcsuk nyolcvanöt éves korában a kanadai Kamloopsban hunyt el.

Anatolij Bondarcsuk, az 1972-es müncheni olimpia kalapácsvető bajnoka
Fotó: sport.news.am

Meghalt Anatolij Bondarcsuk

Az Ukrajnában született Bondarcsuk a Szovjetunió színeiben 75,50 méteres olimpiai rekorddal nyert 1972-ben, míg az 1976-os ötkarikás játékokon bronzérmet érdemelt ki. Európa-bajnokságon 1969-ben diadalmaskodott, s négyszer nyert országos bajnokságot – számolt be róla az MTI.

Edzőként ő készítette fel a szovjet kalapácsvetőket az 1980-as és az 1988-as olimpiára.

 

