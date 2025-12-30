A két áldozat a hírek szerint Kevin Ayodele és Sina Ghami, akik mindketten Anthony Joshua barátai és csapatának tagjai voltak. A tragikus baleset hétfő reggel történt a Lagos–Ibadan gyorsforgalmi úton, Lagos közvetlen közelében, Nigériában. Egy fekete Lexus terepjáró összeütközött egy az út szélén álló piros teherautóval. A balesetben Ayodele – becenevén Latz – és Ghami életét veszítette.

Anthony Joshua szerencsésen megúszta a balesetet

Fotó: DANIEL LEAL / AFP

Anthony Joshua karcolásokkal megúszta

A két férfi közeli barátja volt Joshuának, és a bokszoló csapatának is tagjai voltak. A járműben tartózkodó további két férfi a hírek szerint sértetlenül megúszta az ütközést.

Eddie Hearn, aki Joshua promótercégének, a Matchroomnak az elnöke, az elsők között rótta le tiszteletét a tragikus hír megerősítése után.

„Két nagyszerű ember. Nyugodjatok örök békében, Sina és Latz” – írta Hearn, akihez csatlakozott többek között Chris Eubank Jr is.

„Hála Istennek, hogy a nehézsúlyú bajnokunk túlélte ezt a szörnyű autóbalesetet. Imádkozom a két elesett harcosért, Latzért és Sináért, valamint a családjaikért” – írta a bokszoló.

A közösségi médiát bejárták a balesetről készült felvételek, amelyeken látható, amint a korábbi nehézsúlyú világbajnokot kihúzzák a roncsok közül. Bár úgy tudni, a nigériai származású brit sportoló könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet, kórházba szállították kivizsgálásra.

A baleset a videóbloggerből lett amerikai profi ökölvívót, Jake Pault is sokkolta, aki megható üzenetben támogatta Joshuát, akivel tíz napja csapott össze a ringben.

A 36 éves öklöző legutóbb december 19-én került a címlapokra: Miamiban, a Kaseya Centerben a Netflixen élőben közvetített gálán csapott össze Jake Paullal, és végül a hatodik menetben kiütötte a youtuberből lett bokszolót. A meccs óriási érdeklődést kapott, a Netflix később azt közölte, hogy világszerte 33 millióan követték átlagos perces nézettségben a főmeccset.