December 19-én rendezik az év legjobban várt bokszmérkőzését. A korábbi világbajnok Anthony Joshua a youtuberből lett profi ökölvívóval, Jake Paullal csap össze Miamiban. Az esélytelenebbnek tartott amerikai bunyós világszenzációra készül, ám nem lesz könnyű dolga, mert a jelek szerint brit riválisa kirobbanó formában van.

Anthony Joshua és Jake Paul közelgő bokszmeccse kapcsán már rengetegen megszólaltak, többek között a nehézsúly jelenlegi királya, Olekszandr Uszik is azt mondta, a korábbi világbajnok akár meg is ölheti a ringben a botrányhős youtubert.

Jake Paul meglepetést okozhat Anthony Joshua ellen?

A két bunyós csatáját a Netflix fogja közvetíteni, kettejük ütközetének győztese várhatóan 50 millió fontot fog keresni az összecsapással. A mérkőzés esélyese egyértelműen Joshua, ám nem mindenki gondolja azt, hogy Paullal felmossa majd a padlót a brit. David Haye szerint a YouTube-sztár győzhet, és ezzel a sporttörténelem legnagyobb meglepetését okozhatja. 

Azt hiszem, valamilyen drámai dolog fog történni. Például Joshua Achilles-ina az első körben elszakad, vagy mi történik, ha kificamodik a válla? 

Szerintem ez lesz a legnagyobb meglepetés a sport történetében. A közvéleménnyel ellentétben azt gondolom, hogy valami különlegeset láthatunk majd ezen a meccsen” – mondta a 45 éves brit ökölvívó.

Anthony Joshua egy szál alsónadrágban üzent Jake Paulnak

A meccs esélyese 15 hónapja nem lépett ringbe, de úgy tűnik, csúcsformában várhatja a december 19-ei ütközetet. A 36 éves sztár a közösségi médiában osztott meg egy bejegyzést, a képek tanúsága szerint remek állapotban várja az összecsapást, így Paulnak – és csodaszép párjának – valóban lehet félnivalója. A fotókon Joshua egy szaunában ül, egy szál alsónadrágban pózol. 

Figyelj, nyerni akarsz? Vedd körül magad győztesekkel. Ők pedig győztesek” 

– üzent riválisának Joshua, aki Uszik csapatával Valenciában készült a mérkőzésre.

Jake Paul Anthony Joshua ellen – ez lesz az év bokszmeccse?

A kétszeres nehézsúlyú világbajnok tavaly szeptember óta nem meccselt, miután akkor az ötödik menetben kiütéses vereséget szenvedett honfitársától, Daniel Dubois-tól. Paul korábban MMA-sztárokkal harcolt, tavaly pedig egy rendkívül vitatott összecsapáson legyőzte a legendás Mike Tysont.

Jake Paul és Anthony Joshua régóta várt bokszmérkőzésre 2025. december 19-én, pénteken kerül sor Miamiban, a Kaseya Centerben. A mérkőzés egy professzionális nehézsúlyú összecsapás lesz, amely 8 meneten át tart, és kizárólag a Netflixen lesz élőben látható.

