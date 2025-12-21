A sport Árvay Nóra életében nem későn jött felismerés. Gyerekkorától kezdve jelen volt, a konditermi edzés pedig eleinte csak egy eszköznek számított a sok közül. Olyan kiegészítő mozgásformának, amely segít elérni az általa elképzelt fizikális formát. Ahogy azonban egyre mélyebbre került a fitnesz és a testépítés világában, megváltozott a hozzáállása. Ami kezdetben bakancslistás álom volt, idővel profi státusszá, majd életformává vált.

Árvay Nóra a sport hatásairól: „Erőt és állóképességet adott a testemnek, fókuszt és fegyelmet az elmémnek, nyugalmat és harmóniát a lelkemnek”

Forrás: Árvay Nóra

Árvay Nóra: Hercegnő a backstage-ben

Az első verseny emléke máig élénken él benne. Nem az eredmény, hanem az érzés miatt, amely akkor fogta el.

Amikor először néztem bele a backstage-ben felállított tükörbe lebarnítva, csillogó bikiniben, csoda hajjal és sminkkel, úgy éreztem magam, mint egy – átlagosnál kicsit vékonyabb és jóval izmosabb – hercegnő.

A verseny napja valóban a csillogásról szól, de ahogy hangsúlyozza, addigra a munka már el kell, hogy készüljön. „Azt a pár órát már csak élvezni kell.”

A színpadi mosoly mögött azonban hónapokon át tartó edzésmunka, lemondás, önkontroll és fegyelem áll. Ez az, ami szerinte valódi sportolóvá teszi a versenyzőt.

A sport nemcsak a testére hatott. Mentálisan és lelkileg is kapaszkodót jelent. „Erőt és állóképességet adott a testemnek, fókuszt és fegyelmet az elmémnek, nyugalmat és harmóniát a lelkemnek. Olyan biztos pont, amelyhez mindig visszatérhetek.”

„Fitmodelként világhírűvé válna”

„Nóri olyan szép, mint egy latin-amerikai szépségkirálynő, csak sokkal fittebb, sportosabb. Amióta először láttam, biztos voltam benne, hogy Pro-kártyát fog szerezni a bikini kategóriában. És ez így is történt. A Fitparádé keretein belül 25 évvel ezelőtt rendeztük meg először a Majorova Tímea Fit & Beauty Model versenyt, amely később Fitmodel Worldként vonzotta azokat a lányokat, akik jártak edzőterembe, sportos alakkal rendelkeznek, de nem szeretnének látványos izomtömeget. Nem csoda, hogy ez a kategória az egész világon népszerűvé vált az elmúlt két évtized során, és az IFBB Pro League is bevezette a versenykategóriák közé. Azt gondolom, hogy ha Nóri újra fontolóra venné a versenyzést, akkor profi Fitmodelként világhírűvé válna” – mondta Buranits Ildikó, a Fitmodel kategória megalkotója, a Fitparádé promótere.

Ez az érzés akkor is megjelenik, amikor belép az edzőterembe. Ilyenkor megszűnik körülötte a külvilág.