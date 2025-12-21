A sport Árvay Nóra életében nem későn jött felismerés. Gyerekkorától kezdve jelen volt, a konditermi edzés pedig eleinte csak egy eszköznek számított a sok közül. Olyan kiegészítő mozgásformának, amely segít elérni az általa elképzelt fizikális formát. Ahogy azonban egyre mélyebbre került a fitnesz és a testépítés világában, megváltozott a hozzáállása. Ami kezdetben bakancslistás álom volt, idővel profi státusszá, majd életformává vált.
Árvay Nóra: Hercegnő a backstage-ben
Az első verseny emléke máig élénken él benne. Nem az eredmény, hanem az érzés miatt, amely akkor fogta el.
Amikor először néztem bele a backstage-ben felállított tükörbe lebarnítva, csillogó bikiniben, csoda hajjal és sminkkel, úgy éreztem magam, mint egy – átlagosnál kicsit vékonyabb és jóval izmosabb – hercegnő.
A verseny napja valóban a csillogásról szól, de ahogy hangsúlyozza, addigra a munka már el kell, hogy készüljön. „Azt a pár órát már csak élvezni kell.”
A színpadi mosoly mögött azonban hónapokon át tartó edzésmunka, lemondás, önkontroll és fegyelem áll. Ez az, ami szerinte valódi sportolóvá teszi a versenyzőt.
A sport nemcsak a testére hatott. Mentálisan és lelkileg is kapaszkodót jelent. „Erőt és állóképességet adott a testemnek, fókuszt és fegyelmet az elmémnek, nyugalmat és harmóniát a lelkemnek. Olyan biztos pont, amelyhez mindig visszatérhetek.”
„Fitmodelként világhírűvé válna”
„Nóri olyan szép, mint egy latin-amerikai szépségkirálynő, csak sokkal fittebb, sportosabb. Amióta először láttam, biztos voltam benne, hogy Pro-kártyát fog szerezni a bikini kategóriában. És ez így is történt. A Fitparádé keretein belül 25 évvel ezelőtt rendeztük meg először a Majorova Tímea Fit & Beauty Model versenyt, amely később Fitmodel Worldként vonzotta azokat a lányokat, akik jártak edzőterembe, sportos alakkal rendelkeznek, de nem szeretnének látványos izomtömeget. Nem csoda, hogy ez a kategória az egész világon népszerűvé vált az elmúlt két évtized során, és az IFBB Pro League is bevezette a versenykategóriák közé. Azt gondolom, hogy ha Nóri újra fontolóra venné a versenyzést, akkor profi Fitmodelként világhírűvé válna” – mondta Buranits Ildikó, a Fitmodel kategória megalkotója, a Fitparádé promótere.
Ez az érzés akkor is megjelenik, amikor belép az edzőterembe. Ilyenkor megszűnik körülötte a külvilág.
„Magam mögött hagyom a nap történéseit, a gondolataim elcsitulnak. Ez az én igazi énidőm. Akármilyen fáradtan érkezem, mindig feltöltődve távozom.”
Talán nem meglepő, hogy még egy lakatlan szigeten is hamar rendszert teremtene. „Valószínűleg rögtön összeállítanék egy négyhetes edzésprogramot.” A diétát sem érezné kihívásnak, mert szerinte az egyszerűség sokszor segít visszatalálni az alapokhoz.
Jogász és sportoló – nem ellentmondás
Árvay Nóra civilben jogász, jogtanácsosként dolgozik, amit ugyanolyan szenvedéllyel végez, mint a sportot. Bár sokan kérdezik tőle, hogyan fér meg egymás mellett a fitneszéletmód és a jogi pálya, ő nem lát ellentmondást.
Számomra a sport és a munka kiegészíti egymást. Az egyikben megtanult fegyelem és kitartás segít a másikban helytállni.
Az irodai munka miatt a szabadidejében igyekszik minél aktívabb lenni: a súlyzós edzések mellett szeret futni, túrázni, biciklizni, teniszezni és röplabdázni, télen pedig síel és korcsolyázik. A sport iránti elköteleződése még a fitnesz előtti időkre nyúlik vissza: díjugratásban is versenyzett, ami sokat adott a sportolói szemléletéhez.
Különösen emlékezetes időszak volt számára, amikor a jogi szakvizsgája abszolválása és az IFBB pro státusz megszerzése egybeesett. „Ez a kettős siker számomra nagyon sokat jelentett.”
Nőies erő és emberi értékek
Versenyzőként pontosan tudja, miben erős, és azt is, hol van még dolga. A színpadon a részletek döntenek – ő pedig kifejezetten szereti azt a fajta precíz munkát, amit a formaépítés megkíván.
„A kedvencem a középrészem: a hasam és a derekam. Genetikailag vékony és definiált, ami a fitneszben nagy előny, de ettől még ugyanúgy dolgozni kell rajta.” A fejlődését a leglátványosabban mégsem itt méri, hanem egy másik területen: „A farizmomon látom a legnagyobb változást. Az az izomcsoport, aminél tényleg érzem, hogy a befektetett munka látványosan megtérül.”
A vállöv fejlesztése továbbra is kihívás számára, de nem tekinti kudarcnak – inkább egy következő lépcsőfoknak.
Széles a vállam, de a vállizmom nehezebben, kevésbé látványosan fejlődik. Pont ezért izgalmas: mindig van miért visszamenni a terembe.
A cél Árvay Nóra számára nem csupán az izomtömeg, hanem az összkép: sportos forma, mégis nőies megjelenés. „Szeretem, ha erő van bennem, de közben megmarad az a finomság is, amitől nőnek érzem magam a színpadon.”
Ami igazán beszédes, hogy ha három kívánsága lehetne, nem sporteredményekben gondolkodna. „Egészséget kérnék a szeretteimnek és magamnak, hogy együtt élhessük meg az álmainkat. Időt, mert abból sosincs elég. És erőt, hogy a nehezebb helyzetekben is helyt tudjak állni.”
A bókok közül sem a külsőre vonatkozók maradnak meg benne a legerősebben. „A legnagyobb elismerés az, amikor valaki azt mondja: az utam – a sportban vagy a karrierben – példaértékű, és motivációt ad neki. Na, az tényleg betalál.”
Amikor pedig épp nem a fitnesz körül forog minden, nem nagy dolgokból építkezik, hanem a legegyszerűbbekből. „A minőségi idő a szeretteimmel, a természet közelsége, a hosszú séták a kiskutyámmal. Egy jó könyv, film vagy színház. Ezek hozzák vissza az egyensúlyt.”
