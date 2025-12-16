Az ATP igazgatótanácsának hétfőn bejelentett új szabályzatának jóváhagyása megerősíti „az extrém körülmények között versenyző játékosok védelmét” – közölte a tour. Az októberi sanghaji Masters során néhány teniszező felszólította az ATP-t, hogy vezessen be irányelveket, amelyek segítenek nekik extrém hőség és páratartalom esetén. A címvédő Jannik Sinner súlyos lábgörcsök miatt abbahagyta a mérkőzését; a 24-szeres Grand Slam-bajnok Novak Djokovics a győzelmét követően egy kiadós hányás után panaszkodott a körülményekre.

Jannik Sinner és Carols Alcaraz; az ATP szabályváltozása őket is érinti

Fotó: MARCO BERTORELLO / AFP

Az ATP végre lépett

„Brutális, amikor nap mint nap 80 százalék feletti a páratartalom” – mondta akkor Djokovics –, „különösen azoknak a teniszezőknek, akik napközben, hőségben, napsütésben játszanak”. A nőknél a WTA 1992-ben hozott először szabályt a játékosok hőség elleni védelmére. Az új ATP-szabály a nedves hőmérsékleti indexen (WBGT) alapul, amely figyelembe veszi a hőséget, a páratartalmat és egyéb tényezőket is. Ha a WBGT legalább 30,1 Celsius-fokot ér el a három nyert szettig tartó mérkőzés első két szettjének egyikében, akkor bármelyik játékos kérheti a játék 10 perces felfüggesztését.

Ha a WBGT meghaladja a 32,2 Celsius-fokot, a mérkőzést félbeszakítják. A szünetek alatt a játékosok ruhát cserélhetnek, zuhanyozhatnak, folyadékot fogyaszthatnak vagy más módon hűthetik magukat – az ATP orvosi személyzetének felügyelete alatt –, valamint edzői tanácsokat is kaphatnak. Az ATP szerint a szabály célja „a játékosok egészségének védelme, valamint a nézők, a tisztviselők, a labdaszedők és a torna személyzetének körülményeinek javítása”.

A Grand Slam-tornák saját hőmérsékleti szabályokat állapítanak meg. A US Open, a French Open és a Wimbledon is rendelkezik a WBGT-értékeken alapuló szabályokkal, akárcsak az Olimpiai Játékok teniszversenye, amelyet a Nemzetközi Teniszszövetség szervez. Az Australian Open egy úgynevezett hőstressz-skálát alkalmaz.