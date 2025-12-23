Halálának hírét a norvég biatlonszövetség közölte kedden. Az okot még nem tudják, az oslói bejelentésből annyi derült ki, hogy Bakkent Olaszországban a szállodai szobájában találták holtan. A helyi média szerint a háromszoros Európa-bajnok az olasz Alpokban edzőtáborozott és a februári téli olimpiára készült.

Meghalt a norvégok sílövőbajnoka, Sivert Bakken

Nagy veszteség érte a biatlont, meghalt a háromszoros Európa-bajnok

Bakken hosszú kihagyás után 2024-ben tért vissza, miután 2022-ben szívizomgyulladást diagnosztizáltak nála. A Nemzetközi Biatlon Szövetség (IBU) elnöke, Olle Dahlin „hatalmas örömnek” nevezte a tavalyi visszatérését.

„Sivert visszatérése hatalmas öröm az egész biatloncsalád számára, kitartása és elszántsága inspiráló lehet mindenkinek. Felfogatatlan, hogy ilyen fiatalon elhunyt, de nem feledkezünk meg róla, és örökre a szívünkben marad” – mondta Olle Dahlin.

A norvég sílövő pályafutása során egy világkupafutamot nyert, vasárnap egy franciaországi tömegrajtos vk-versenyen vett részt, ahol a 20. helyen végzett.