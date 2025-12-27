"Ez egy tragikus helyzet, számos megoldatlan kérdéssel. Gondolataink mindenekelőtt Sivert családjával és közeli barátaival vannak, akik nagyon nehéz időszakot élnek át egy ünnep közepén" – mondta Bakken kapcsán a főtitkár.

Sivert Guttorm Bakken 27 éves volt

Fotó: OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP

Bakken egy különleges maszkban volt

Amikor Bakken holttestére rátalálták, egy oxigénhiányos környezetet imitáló maszkot viselt, amely eltakarja a szájat és az orrot, hogy edzés közben korlátozza az oxigénbevitelt. A maszk kényszeríti a tüdőt és a szívet, hogy az oxigénellátás érdekében erőteljesebben dolgozzon, ezáltal erősítendő a légzőizmokat, javítandó az erőnlétet. Az NRK jelezte, hogy együttműködik az olasz rendőrséggel, egyúttal azt is: nem tud a maszk beszerzésének és használatának körülményeiről.

Az ügy lezárásáig az NRK és Bakken családja egy ügyvédi irodát bízott meg, amelynek részéről egy jogi képviselő a norvég TV2 csatornának hangsúlyozta: nincs ok feltételezni, hogy a háromszoros Európa-bajnok sílövő öngyilkosságot követett volna el.

A sílövő, aki pályafutása során egy világkupafutamot nyert, vasárnap egy franciaországi tömegrajtos vk-versenyen vett részt, ahol a 20. helyen végzett.