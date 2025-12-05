Live
Meglepő döntés. Nem folytatja szereplését a Lublinban zajló rövidpályás úszó-Európa-bajnokságon Betlehem Dávid, aki Sós Csaba szövetségi kapitány beleegyezésével pénteken hazautazik.

A 22 éves Betlehem Dávid a csütörtöki 1500-as fináléban korábbi országos rekordját (14:23.27 p) jelentősen megjavítva, 14:19.65 perces eredménnyel negyedikként csapott célba. Ez ugyanakkor „csak” egyéni csúcs lett, hiszen Sárkány Zalán 14:15.51-gyel másodikként zárt az ír Daniel Wiffen mögött, a szám világcsúcstartója, a német Florian Wellbrock pedig Betlehem előtt 39 századdal bronzérmesként végzett.

Betlehem Dávid remek évet zár nyíltvízen és medencében egyaránt Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI
Betlehem Dávid remek évet zár nyíltvízen és medencében egyaránt
Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI

 

Azt érzem, hogy mostanra teljesen kimerültem. Nagyon sok dologra kellett figyelnem, emellett rengeteget versenyeztem az ősz folyamán, mára teljesen kiürültem, elsősorban mentálisan.

„A fő számomat leúsztam becsülettel, azt hiszem, egyszerűen nincs több bennem – most kell egy kis idő otthon, a családdal, elvonulva, hogy újra felépítsem magam, és így jövőre újra az igazi Betlehem Dávid versenyezhet majd” – nyilatkozott a magyar szövetségnek a párizsi olimpián tavaly nyíltvízben bronzérmes, a medencében 1500-on pedig negyedik úszó.

Betlehem Dávid parádés éven van túl

Betlehem az idei szezonban kiválóan szerepelt, májusban az Európa-bajnokságon halmozta az érmeket, majd Szingapúrban pályafutása során először világbajnokságon is dobogóra állhatott egyéni számban. Ősszel Európa- és vk-futamot nyert 10 kilométeren.

Betlehem pénteken a 800 méteres gyorsúszás előfutamában lett volna érdekelt — jelentette az MTI.

