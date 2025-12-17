A magyar szövetség tájékoztatása szerint a Nemzetközi Birkózó Szövetség jelentette be a három fogásnem összesen 30 súlycsoportjának 2026-os ranglista-elsőjét, akik egyaránt 5000 svájci frankkal (mintegy 2,05 millió forint) gazdagodnak.

Vitek Dáriusz (pirosban) és a semleges színekben induló fehérorosz Pavel Hlincsuk a horvátországi birkózó világbajnokság férfi kötöttfogású -130 kg-os súlycsoportjának elődöntőjében

Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

A rangsor az idei rangsorversenyek, a kontinensviadalok és a szeptemberi világbajnokság eredményei alapján állt össze.

Birkózóink sikerei: Szőke és Vitek is remek évet zárt

Szőke Alex február elején a zágrábi, február végén a tiranai rangsorversenyen is bronzérmet szerzett, majd a somorjai Európa-bajnokságon ugyancsak a harmadik helyen zárt. A budapesti rangsorversenyen csupán a kilencedik lett, a szeptemberi vb-n viszont ötödik, s összességében 64 700 pontot gyűjtött a rangsorban, amivel megnyerte a 97 kilogrammosok világranglistáját.

A nehézsúlyú Vitek Dárius eredményes esztendőt produkált idén, azok után, hogy a zágrábi versenyen gyorsan kiesett, majd betegség miatt Tiranában el sem indult. Később viszont remekelt, az áprilisi Európa-bajnokságon megszerezte pályafutása második Eb-bronzérmét, a júliusi hazai rangsorversenyen második lett, a zágrábi világbajnokságon pedig ugyancsak a döntőig menetelt és végül ezüstéremmel zárt. Vitek 58 975 ponttal végzett a rangsor első helyén a 130 kilósok között.