A svéd szupersztár az 1970-es években robbant be a tenisz világába, és mindössze 18 évesen megszerezte első Grand Slam-tornagyőzelmét, az 1974-es Roland Garroson. Björn Borg pályafutása során összesen 11 Grand Slam-címet nyert és 66 egyéni tornagyőzelmet aratott, mielőtt mindössze tíz év profi karrier után sokkolta a sportágat azzal, hogy visszalépett a versenyzéstől.

Björn Borg a világ legjobbjaként idejekorán visszavonult

Fotó: JEAN-PIERRE COUDERC / Jean-Pierre Couderc

Björn Borg drogozni kezdett a visszavonulása után

A ma 69 éves legenda később a Heartbeats című önéletrajzi könyvében számolt be az „elveszett évtizedekről”, amelyek meghatározták korai visszavonulását. Ezekben az években – főként a ’80-as évek végén és a ’90-es években – a drog- és alkoholfogyasztás visszatérő elem volt az életében.

A Timesnak adott interjújában Borg felidézte azt a pillanatot is, amikor egy New York-i bulin először kínálták meg kokainnal. Elmondása szerint 1982 nyarán azért volt az Egyesült Államokban, mert el akarta adni Long Island-i házát.

„Mindig voltak bulik Manhattanben” – mondta Borg. „Elmentem az egyikre. Azt gondoltam: már nem teniszezem, így kipróbálhatom. Pedig jobb lett volna, ha nem próbálom ki. A drogok, a tabletták, az alkohol – ez mind borzalmas. A végén egyre több drogot és gyógyszert szedtem, csak azért, hogy boldog legyek. De hol van a boldogság?” – tette fel a költői kérdést Borg.

Borg a kokain által kiváltott érzést ahhoz a mámorhoz hasonlította, amit aktív pályafutása csúcsán érzett a pályán. Ugyanakkor a drog- és alkoholfüggőség rendkívül súlyos következményekkel járt. Könyvében két olyan esetet is részletesen leír, amikor életveszélyesen túladagolta a szereket.

Az első Milánóban történt, hét évvel azután, hogy először kipróbálta a kokaint. Akkori felesége, Loredana találta meg, majd kórházba szállították, ahol kimosták a gyomrát. Az eset világszerte címlapokra került, és több helyen azt is megírták, hogy az egykori teniszező öngyilkosságot kísérelt meg.

Borg később megpróbálta eltitkolni, hogy pontosan mi történt, és azt állította, hogy altatókra reagált rosszul, amelyeket gyomorfájdalmai miatt vett be egy kiadós vacsora után.