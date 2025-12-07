Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

A Tisza tanácsadója gyáván tagad, már neki is kezd kellemetlen lenni Magyar Péter

Sport

Ő lehet Szoboszlaiék új edzője, ha kirúgják Arne Slotot a Liverpooltól

Link másolása
Vágólapra másolva!
Sokkoló tragédia történt Mexikóban. A mexikói ökölvívás egyik tehetséges bokszolója, Josué David Hernández mindössze 20 évesen életét vesztette, miután egy családi vita során halálra késelték az otthonában.

Josué David Hernández december 2-án hunyt el a családja Mexikóvárostól északra fekvő San Luis Potosíban található otthonában, miután megpróbált véget vetni egy vitának. A fiatal mexikói bokszoló akkor lépett közbe, amikor egyik lánytestvérét bántalmazni próbálta annak párja. A heves szóváltás aztán dulakodásba torkollott, a férfi pedig egy machetével támadt, amivel megszúrta a 20 éves fiút, aki még a mentősök kiérkezés előtt életét vesztette a helyszínen.

Tehetséges bokszolót öltek meg Mexikóban
Tehetséges bokszolót öltek meg Mexikóban
Fotó: ROBYN BECK / AFP

A rendőrség azonosította a támadót, aki azonban elmenekült a helyszínről és továbbra is szabadlábon van. 

A jövő sztárbokszolóját gyászolja a mexikói ökölvívás

Hernández 15 évesen kezdett bokszolni és fiatal kora ellenére komoly eredményeket ért el amatőr szinten. Halála különösen tragikus, mivel a jövő év elején debütált volna a profik között.

A hír megrázta az egész mexikói bokszközösséget, mivel a tehetség alapján akár a jövő egyik nagy sztárja lehetett volna, így a tragédia nemcsupán a család, hanem a sportág számára is nagy veszteség. 

„Arra a lesújtó és szívszorító hírre ébredtem, hogy már nem vagy itt köztünk. 

A barátom, a testvérem, a tanítványom. Annyi álom várt még rád, amiket meg kellett volna valósítanod. Annyi beszélgetés és az a sok bizalom, amit egymásba fektettünk. A szívem egy része megszakadt”

 – búcsúzott az ökölvívó edzője, a korábbi pehelysúlyú világbajnok, Titan Rodriguez.

  • Kapcsolódó cikkek:
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!