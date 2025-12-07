Josué David Hernández december 2-án hunyt el a családja Mexikóvárostól északra fekvő San Luis Potosíban található otthonában, miután megpróbált véget vetni egy vitának. A fiatal mexikói bokszoló akkor lépett közbe, amikor egyik lánytestvérét bántalmazni próbálta annak párja. A heves szóváltás aztán dulakodásba torkollott, a férfi pedig egy machetével támadt, amivel megszúrta a 20 éves fiút, aki még a mentősök kiérkezés előtt életét vesztette a helyszínen.

Tehetséges bokszolót öltek meg Mexikóban

Fotó: ROBYN BECK / AFP

A rendőrség azonosította a támadót, aki azonban elmenekült a helyszínről és továbbra is szabadlábon van.

A jövő sztárbokszolóját gyászolja a mexikói ökölvívás

Hernández 15 évesen kezdett bokszolni és fiatal kora ellenére komoly eredményeket ért el amatőr szinten. Halála különösen tragikus, mivel a jövő év elején debütált volna a profik között.

🥊 ÉL ERA JOSUÉ, LA PROMESA DEL BOXEO POTOSINO QUE FUE ASESINADO EN LA COLONIA NUEVO PROGRESO DE #SLP 🖤



La comunidad del boxeo en San Luis Potosí está de luto. Josué David Hernández, joven de 20 años cuyo talento lo proyectaba como una figura destacada del ring, vio su carrera… pic.twitter.com/9bhFn13TnO — Quadratín San Luis Potosí (@Quadratin_SLP) December 4, 2025

A hír megrázta az egész mexikói bokszközösséget, mivel a tehetség alapján akár a jövő egyik nagy sztárja lehetett volna, így a tragédia nemcsupán a család, hanem a sportág számára is nagy veszteség.

„Arra a lesújtó és szívszorító hírre ébredtem, hogy már nem vagy itt köztünk.

A barátom, a testvérem, a tanítványom. Annyi álom várt még rád, amiket meg kellett volna valósítanod. Annyi beszélgetés és az a sok bizalom, amit egymásba fektettünk. A szívem egy része megszakadt”

– búcsúzott az ökölvívó edzője, a korábbi pehelysúlyú világbajnok, Titan Rodriguez.