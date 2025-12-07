Josué David Hernández december 2-án hunyt el a családja Mexikóvárostól északra fekvő San Luis Potosíban található otthonában, miután megpróbált véget vetni egy vitának. A fiatal mexikói bokszoló akkor lépett közbe, amikor egyik lánytestvérét bántalmazni próbálta annak párja. A heves szóváltás aztán dulakodásba torkollott, a férfi pedig egy machetével támadt, amivel megszúrta a 20 éves fiút, aki még a mentősök kiérkezés előtt életét vesztette a helyszínen.
A rendőrség azonosította a támadót, aki azonban elmenekült a helyszínről és továbbra is szabadlábon van.
A jövő sztárbokszolóját gyászolja a mexikói ökölvívás
Hernández 15 évesen kezdett bokszolni és fiatal kora ellenére komoly eredményeket ért el amatőr szinten. Halála különösen tragikus, mivel a jövő év elején debütált volna a profik között.
A hír megrázta az egész mexikói bokszközösséget, mivel a tehetség alapján akár a jövő egyik nagy sztárja lehetett volna, így a tragédia nemcsupán a család, hanem a sportág számára is nagy veszteség.
„Arra a lesújtó és szívszorító hírre ébredtem, hogy már nem vagy itt köztünk.
A barátom, a testvérem, a tanítványom. Annyi álom várt még rád, amiket meg kellett volna valósítanod. Annyi beszélgetés és az a sok bizalom, amit egymásba fektettünk. A szívem egy része megszakadt”
– búcsúzott az ökölvívó edzője, a korábbi pehelysúlyú világbajnok, Titan Rodriguez.
