Borics Ádám (20-3) a saját Facebook-oldalán adta hírül, hogy 2026. március 20-án, a PFL madridi, tehát európai gáláján lép ismét ketrecbe, ráadásul az esemény társ fő mérkőzésén. A magyar bunyós ellenfele a már megszűnt promóció, a Bellator egykori világbajnoka, A.J. McKee (23-2) lesz.

Borics Ádám (jobb oldalon) még az ünnepek előtt utazott ki az Egyesült Államokba

Fotó: Adam "The Kid" Borics Facebook-oldala

Borics egyébként legutóbb még júniusban lépett ketrecbe Jeremy Kennedy ellen, akit többségi pontozással vert meg. Előtte elszenvedte karrierje első TKO-s vereségét, meglehetőssen vitatott körülmények között, Jesus Pinedo ellen. Következő ellenfele valamikor az egyik legnagyobb tehetségnek számított a Bellatorban, és bajnok is tudott lenni az azóta már megszűnt szervezetben, egy ponton 18-0 volt a mérlege úgy, hogy legyőzte Patricio Pitbullt a bajnoki övért.

Az amerikai harcos júniusban bunyózott utoljára, akárcsak Borics, akkor pontozással múlta felül Akhmed Magomedovot. Előtte ő is kikapott, de csak megosztott pontozással, Paul Hughes-től, aki még a PFL könnyűsúlyú bajnoka, Usman Nurmagomedov dolgát is rendkívül megnehezítette.