Ilyet sem gyakran látni. A poolbiliárd világát ritkán rázza meg ekkora botrány: a Mosconi Kupa idei összecsapásán ugyanis a skót sztár, Jayson Shaw látványos összetűzésbe keveredett egy nézővel, miután az illető illetlenül mutogatott neki a lelátóról.

A Mosconi Kupát – amely a biliárd „Ryder Kupájának” is nevezhető – ezen a héten rendezik meg a londoni Alexandra Palace-ban, és az első nagyobb botrány már meg is történt.

Jayson Shaw botránya bejárta az internetet
Jayson Shaw botránya bejárta az internetet 
Fotó: Jayson Shaw/Instagram

Botrányos jelenetek a Mosconi Kupán

A viadalon Európa és az Egyesült Államok válogatottjai csapnak össze. Shaw, aki az európai csapat kapitánya, szerda este magabiztos győzelmet aratott amerikai riválisa, Skyler Woodward felett, ezzel 3–0-s vezetéshez juttatva Európát.

A találkozó során Shaw magabiztosan játszott, ünnepelte pontjait, és bevonta a közönséget is az ünneplésbe – ám a meccs végén elszabadultak az indulatok.

A játékos észrevette, hogy valaki sértő mozdulatot tesz felé, és dühében visszamutatta ugyanazt. A felvételek szerint ezután Shaw egyre indulatosabb lett: előbb a dákójával mutogatott a nézőre, majd elindult felé, mintha számon akarná kérni a történteket.

Bár végül nem fajult tettlegességig a helyzet, Shaw továbbra is feldúlt volt: még az amerikai csapat egyik stábtagjával is szóváltásba keveredett, miközben a szurkolóra mutogatott. A kommentátorok találgatni kezdték, vajon az illető nem-e Fedor Gorst, az amerikai csapat egyik játékosának ismerőse volt.

A nézők reakciói megoszlottak: sokan megdöbbentek a jeleneten, mások viszont szórakoztatónak találták az esetet. Egy kommentelő így írt: „A biliárd hirtelen bokszmeccsé vált.” Másvalaki szerint „ez rendkívüli látványosság”, míg egy harmadik megjegyezte: 

Nem is szoktam biliárdot nézni, de ez zseniális volt!

A győzelem után Shaw elégedetten nyilatkozott: „Fontos pont volt. Örülök, hogy megnyertem. Ennyi beszéd után azt hiszem, a jobbik győzött.”  

Az elmúlt tizennyolc Mosconi Kupából Európa tizenötöt megnyert, és Shaw idén is magabiztos: még a torna előtt kijelentette, hogy „összezúzzák” a riválisukat. Elmondása szerint a különbség a két csapat között a mentalitásban rejlik: 

Mi harcolunk, amikor hátrányban vagyunk, ők viszont feladják. Ha jól kezdünk, nem lesz esélyük. Mi győzni jöttünk – ők csak a fizetésért.

Döbbenetes vallomás: egy évtizede nem látta a lányát a sportági legenda
Őrülten keresi a boldogságot, harmadszorra talán sikerül: újra megnősül a világbajnok sztárjátékos

 

