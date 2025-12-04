A Mosconi Kupát – amely a biliárd „Ryder Kupájának” is nevezhető – ezen a héten rendezik meg a londoni Alexandra Palace-ban, és az első nagyobb botrány már meg is történt.

Jayson Shaw botránya bejárta az internetet

Fotó: Jayson Shaw/Instagram

Botrányos jelenetek a Mosconi Kupán

A viadalon Európa és az Egyesült Államok válogatottjai csapnak össze. Shaw, aki az európai csapat kapitánya, szerda este magabiztos győzelmet aratott amerikai riválisa, Skyler Woodward felett, ezzel 3–0-s vezetéshez juttatva Európát.

A találkozó során Shaw magabiztosan játszott, ünnepelte pontjait, és bevonta a közönséget is az ünneplésbe – ám a meccs végén elszabadultak az indulatok.

A játékos észrevette, hogy valaki sértő mozdulatot tesz felé, és dühében visszamutatta ugyanazt. A felvételek szerint ezután Shaw egyre indulatosabb lett: előbb a dákójával mutogatott a nézőre, majd elindult felé, mintha számon akarná kérni a történteket.

WOW! 😳



Jayson Shaw is not happy with somebody in the crowd 👀🍿#MosconiCup 🇪🇺🇺🇸 pic.twitter.com/z63n2RkMMT — Matchroom Pool (@MatchroomPool) December 3, 2025

Bár végül nem fajult tettlegességig a helyzet, Shaw továbbra is feldúlt volt: még az amerikai csapat egyik stábtagjával is szóváltásba keveredett, miközben a szurkolóra mutogatott. A kommentátorok találgatni kezdték, vajon az illető nem-e Fedor Gorst, az amerikai csapat egyik játékosának ismerőse volt.

A nézők reakciói megoszlottak: sokan megdöbbentek a jeleneten, mások viszont szórakoztatónak találták az esetet. Egy kommentelő így írt: „A biliárd hirtelen bokszmeccsé vált.” Másvalaki szerint „ez rendkívüli látványosság”, míg egy harmadik megjegyezte:

Nem is szoktam biliárdot nézni, de ez zseniális volt!

A győzelem után Shaw elégedetten nyilatkozott: „Fontos pont volt. Örülök, hogy megnyertem. Ennyi beszéd után azt hiszem, a jobbik győzött.”

Az elmúlt tizennyolc Mosconi Kupából Európa tizenötöt megnyert, és Shaw idén is magabiztos: még a torna előtt kijelentette, hogy „összezúzzák” a riválisukat. Elmondása szerint a különbség a két csapat között a mentalitásban rejlik: