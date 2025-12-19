A rossz hír bejelentése óta Chris Hoy szinte folyamatosan úton van. Megjelent Wimbledonban, a skót rögbiválogatott mérkőzésén, és a londoni darts-világbajnokságon is, ahol ő adta át a trófeát Luke Littlernek. Közben dokumentumfilm készült róla, és jótékonysági kerékpározáson csaknem hárommillió fontot gyűjtött daganatos betegeket segítő szervezeteknek.

Chris Hoy szeretne másokon segíteni

Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

„Tudom, mi lesz a végeredmény. Senki sem él örökké” – fogalmazott egy friss BBC-interjúban a Magyar Nemzet cikke szerint. Hozzátette: az élethez való viszonya gyökeresen megváltozott. „Ne pazarold az idődet olyan dolgokra, amelyek nem igazán fontosak. Koncentrálj a családodra, azokra az emberekre, akik számítanak.”

Chris Hoy: A tét most már valóban élet-halál kérdés

Hoy szerint a sportolói múlt most is kapaszkodót ad neki. Azt mondja, ugyanazt az elvet követi, mint olimpiai döntők előtt: csak arra összpontosít, amit képes irányítani. „A tét most már valóban élet-halál kérdés, de az alapelv nem változott” – magyarázta.

A történetnek közéleti hatása is lett: a brit egészségügyi rendszerben a bejelentés után látványosan megnőtt az érdeklődés a prosztatarák tünetei iránt, és politikai szinten is felmerült a szűrési gyakorlat felülvizsgálata.

A nyilvános szerepvállalás mögött erős személyes ok áll. Hoy családjában több generáción át előfordult prosztatarák, így fia is fokozott kockázati csoportba tartozhat. „Ha már velem ez megtörtént, legalább legyen értelme” – utalt arra, miért vállalja a szereplést és a nyíltságot.