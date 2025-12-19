Live
A hatszoros olimpiai bajnok nem menekült el a nyilvánosság elől, miután kiderült, hogy gyógyíthatatlan rákbeteg. Sir Chris Hoy brit kerékpáros azóta tudatosan vállal szerepet sporteseményeken, jótékonysági akciókban és médiamegjelenésekben, hogy mások ne járjanak úgy, mint ő – túl későn diagnosztizálva.

A rossz hír bejelentése óta Chris Hoy szinte folyamatosan úton van. Megjelent Wimbledonban, a skót rögbiválogatott mérkőzésén, és a londoni darts-világbajnokságon is, ahol ő adta át a trófeát Luke Littlernek. Közben dokumentumfilm készült róla, és jótékonysági kerékpározáson csaknem hárommillió fontot gyűjtött daganatos betegeket segítő szervezeteknek.

(FILES) Britain's cyclist Chris Hoy gestures on the podium after winning the gold medal for the men's sprint race at the UCI Track Cycling World Cup, a test event for the London 2012 Olympic Games, at the Velodrome in the Olympic Park in London on February 19, 2012. In an interview published on December 11, 2025, British six-time Olympic cycling champion Chris Hoy said he recently suffered the "worst" crash of his life as he receives treatment for cancer. The former track star revealed in 2024 that his cancer was terminal but the 49-year-old has continued to ride his mountain bike. (Photo by Adrian DENNIS / AFP)
Chris Hoy szeretne másokon segíteni
Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

„Tudom, mi lesz a végeredmény. Senki sem él örökké” – fogalmazott egy friss BBC-interjúban a Magyar Nemzet cikke szerint. Hozzátette: az élethez való viszonya gyökeresen megváltozott. „Ne pazarold az idődet olyan dolgokra, amelyek nem igazán fontosak. Koncentrálj a családodra, azokra az emberekre, akik számítanak.”

Chris Hoy: A tét most már valóban élet-halál kérdés

Hoy szerint a sportolói múlt most is kapaszkodót ad neki. Azt mondja, ugyanazt az elvet követi, mint olimpiai döntők előtt: csak arra összpontosít, amit képes irányítani. „A tét most már valóban élet-halál kérdés, de az alapelv nem változott” – magyarázta.

A történetnek közéleti hatása is lett: a brit egészségügyi rendszerben a bejelentés után látványosan megnőtt az érdeklődés a prosztatarák tünetei iránt, és politikai szinten is felmerült a szűrési gyakorlat felülvizsgálata. 

A nyilvános szerepvállalás mögött erős személyes ok áll. Hoy családjában több generáción át előfordult prosztatarák, így fia is fokozott kockázati csoportba tartozhat. „Ha már velem ez megtörtént, legalább legyen értelme” – utalt arra, miért vállalja a szereplést és a nyíltságot.

