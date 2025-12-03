Cseh László Budapesten született és Halásztelken nőtt fel. Apja, id. Cseh László a magyar úszósport első junior Európa-bajnoka, olimpikon volt, így nem is lehetett kérdéses, hogy belőle is úszó lesz.

Cseh László 40 éves lett

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Cseh László olimpia arany nélkül is a világ tetején

Négy és fél évesen tanult meg úszni, versenyezni a Bp. Spartacusban kezdett.

Tízévesen kiderült, hogy súlyos asztmája van, és a kezelés dacára is kisebb maradt tüdőkapacitása vetélytársaiénál, de e hátrányának tudatában is az élsportot választotta.

Szavai szerint évekig csak ígéretnek számított, nem sikerült a magától elvárt eredményt produkálnia, de a 2000-es évek elejétől jönni kezdtek a sikerek.

Cseh László, avagy „Cseh Laci", ahogy egy egész ország becézte,

öt olimpián vett részt, és az első négy mindegyikén legalább egy érmet szerzett. A 2004-es athéni olimpia előtt komoly esélyesnek számított, de a játékok előtt három héttel eltörte a lábfejét, s a 400 méter vegyesen így is bronzérmes lett.

A 2008-as pekingi olimpiára csúcsformában érkezett, de „csak" három ezüstérmet szerzett, 200 méter vegyesen, 400 méter vegyesen és 200 méter pillangón is minden idők talán legnagyobb úszója, az amerikai Michael Phelps előzte meg. Négy évvel később, Londonban 200 méter vegyesen a harmadik lett Phelps és egy másik zseniális úszó, a szintén amerikai Ryan Lochte mögött. Nem maradt érem nélkül Rióban sem, 100 méter pillangón ezüstérmet szerzett. A számot általános meglepetésre a szingapúri Joseph Schooling nyerte meg, mögötte pedig hármas holtverseny alakult ki: emlékezetes jelenet volt, ahogy a dobogó második fokán együtt állt Cseh, Phelps és a dél-afrikai Chad le Clos (bronzérmet nem osztottak ki). Jóllehet 2020-ban már azt fontolgatta, hogy abbahagyja az úszást, s a következő év elején meg kellett műteni, 2021-ben, 35 évesen ott volt ötödik olimpiáján is, a 2021-es tokiói játékok megnyitóján a vívó Mohamed Aidával együtt ő vitte a magyar zászlót. Pályafutását a 200 méter vegyes döntőjében szerzett hetedik hellyel zárta le, de végleg csak októberben, a Duna Arénában tiszteletére szervezett eseményen búcsúzott el a hazai közönségtől.