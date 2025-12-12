„Ez egy óriási lehetőség, hogy itthon versenyezhetünk. Most láttak először versenyezni a szüleim és a gyermekeim, nagyon sokat hozzátesz a versenyeredményhez, hogy itt voltak” – mondta a karikában világbajnoki címet nyert Csejtei Andrea.

Csejtei Andrea Budaörsön világbajnok lett az 50 év felettiek kategóriájában

Forrás: MALESZ

Amikor kiderült, hogy Budaörs ad otthont a világbajnokságnak, tudta, hogy óriási esély előtt áll. „Nagyon örültem, amikor meghallottam, hogy Budaörsön lesz a világbajnokság. Szerintem ez mindenkinek ilyen bakancslistás álom volt, hogy itthon versenyezhessen. Egészen más hangulata van itthon versenyezni, és a készülés folyamán is sokkal motiváltabbak voltunk, mint eddig bármikor.”

A dobogó tetején nem tudta visszatartani a könnyeit.

Mindig meghatódom, ez nálam kötelező. Egyrészt, mivel nemzeti színű ruhában vagyok, másrészt, amiért nekem szólt a himnusz.

Csejtei Andrea példája mutatja: soha nem késő elkezdeni

Csejtei Andrea története igencsak inspiráló, és tökéletes példa arra, hogy soha nem késő elkezdeni a sportot. „Negyvenhat éves voltam, és úgy gondoltam, már akkorák a gyerekeim, hogy megérdemlek heti 1–2 szabad estét. Addig boldogan vigyáztak rájuk a szüleim, így kezdtem el nyolc éve” – mesélte.

Azóta pedig elképesztő utat járt be. „Rengeteget fejlődtem azóta, és még most is fejlődöm, bár sokkal lassabban, mint a gyerekek. Elképesztően erős az utánpótlás, minden szakágban ott tolonganak a gyerekek, nagyon gyorsan bármit megtanulnak. Én lassabban, de még mindig megy.”

Csejtei Andrea a himnusz közben meghatódott a dobogó tetején

Fotó: Klassic Kreatív Stúdió

A munkahelyéről is többen eljöttek, hogy élőben szurkoljanak neki. „Köszönöm, hogy itt voltak, és örülök, hogy így részt vesznek az én örömömben. Hogy mi a célom a folytatásban? Még nem merek nagyokat álmodni a korom miatt, de biztos, hogy még egy picit csinálom. Lehet, kevesebbet kellene versenyeznem évente, de még szeretném csinálni.”

Arról is beszélt, mit érez a levegőben:

Nagyon érdekes, flow-ban vagyok, ez egy nagyon boldog állapot. Az elején izgul az ember, aztán, ahogy megszólal a zene, jönnek az ismerős mozdulatok, ahogy megfoghatom a karikát, onnantól minden oké. Nagyon élvezem.

A világbajnoki érmét is büszkén mutatta meg. „Nagyon nagy dicséret illeti az alkotóját, mert először van rajta férfi és női versenyző is. Ez az érem nagyon komoly helyen lesz a gyűjteményben.”