„Ez egy óriási lehetőség, hogy itthon versenyezhetünk. Most láttak először versenyezni a szüleim és a gyermekeim, nagyon sokat hozzátesz a versenyeredményhez, hogy itt voltak” – mondta a karikában világbajnoki címet nyert Csejtei Andrea.
Amikor kiderült, hogy Budaörs ad otthont a világbajnokságnak, tudta, hogy óriási esély előtt áll. „Nagyon örültem, amikor meghallottam, hogy Budaörsön lesz a világbajnokság. Szerintem ez mindenkinek ilyen bakancslistás álom volt, hogy itthon versenyezhessen. Egészen más hangulata van itthon versenyezni, és a készülés folyamán is sokkal motiváltabbak voltunk, mint eddig bármikor.”
A dobogó tetején nem tudta visszatartani a könnyeit.
Mindig meghatódom, ez nálam kötelező. Egyrészt, mivel nemzeti színű ruhában vagyok, másrészt, amiért nekem szólt a himnusz.
Csejtei Andrea példája mutatja: soha nem késő elkezdeni
Csejtei Andrea története igencsak inspiráló, és tökéletes példa arra, hogy soha nem késő elkezdeni a sportot. „Negyvenhat éves voltam, és úgy gondoltam, már akkorák a gyerekeim, hogy megérdemlek heti 1–2 szabad estét. Addig boldogan vigyáztak rájuk a szüleim, így kezdtem el nyolc éve” – mesélte.
Azóta pedig elképesztő utat járt be. „Rengeteget fejlődtem azóta, és még most is fejlődöm, bár sokkal lassabban, mint a gyerekek. Elképesztően erős az utánpótlás, minden szakágban ott tolonganak a gyerekek, nagyon gyorsan bármit megtanulnak. Én lassabban, de még mindig megy.”
A munkahelyéről is többen eljöttek, hogy élőben szurkoljanak neki. „Köszönöm, hogy itt voltak, és örülök, hogy így részt vesznek az én örömömben. Hogy mi a célom a folytatásban? Még nem merek nagyokat álmodni a korom miatt, de biztos, hogy még egy picit csinálom. Lehet, kevesebbet kellene versenyeznem évente, de még szeretném csinálni.”
Arról is beszélt, mit érez a levegőben:
Nagyon érdekes, flow-ban vagyok, ez egy nagyon boldog állapot. Az elején izgul az ember, aztán, ahogy megszólal a zene, jönnek az ismerős mozdulatok, ahogy megfoghatom a karikát, onnantól minden oké. Nagyon élvezem.
A világbajnoki érmét is büszkén mutatta meg. „Nagyon nagy dicséret illeti az alkotóját, mert először van rajta férfi és női versenyző is. Ez az érem nagyon komoly helyen lesz a gyűjteményben.”
Elképesztő teljesítmény: Márton Hanga hat számban indult
Csejtei Andrea még szerdán lett világbajnok, de a magyarok csütörtökön is parádéztak a légtorna szakág utolsó világbajnoki versenynapján. A vb egyik legsokoldalúbb versenyzője, Márton Hanga Lea nem kevesebb mint hat számban indult, ráadásul a légtorna után rúdsportban is megméreti magát.
„Indultam hammock egyéniben, első lettem, karika duóban másodikok lettünk, silk egyéniben hatodik lettem” – sorolta az eredményeit a juniorversenyző, majd hozzátette, hogy az utóbbi helyezés miatt volt benne némi csalódottság. „Persze, nemcsak az érem számít, de úgy éreztem, jól sikerült. Nem olyan pontszámokat kaptam, mint amikre számítottunk. A nap végén már örömmel tudok rá gondolni, de akkor egy kicsit fájt.”
Hanga régóta elkötelezett híve a sportágnak. „Hatévesen kezdtem el, az egyik csoporttársammal kipróbáltam, nagyon megtetszett, és azóta ezt csinálom. Heti hét edzésünk van. Megvan bennem az akarat.”
A vb-n rúdsportban is indul, az edzéstervét ehhez igazították. „Év eleje óta így lett kitalálva, hogy hétfőn, szerdán, szombaton talaj- és rúdedzéseim vannak, kedden, csütörtökön és vasárnap légtorna, plusz pénteken csak talaj.
Mindkét szakágat ugyanannyira szeretem. Összesen hat számban fogok indulni: rúdban háromban – két duó és egy egyéni. Remélem, a duóval fent leszünk a dobogón, egyéniben annak is örülnék, ha bejutnék a döntőbe.
„Tetszik, hogy nem kellett sokat utazni. A hazai szurkolók fantasztikusak, de őszintén: a külföldi versenyeinkre is el szoktak kísérni, ugyanennyien szoktak lenni az Eb-ken és a vb-ken.”
Gondolatok a levegőben: mi lesz a vacsora, és miből írok dolgozatot?
A magyar érmek sorát Kristály Tamara folytatta, aki bronzérmet nyert csütörtökön a junior B competitive silk kategóriában. „Csak ebben indultam, rúdban is szerettem volna kijutni, de épphogy lemaradtam a kvalifikációról. Én mindig nagyon ráizgulok a gyakorlataimra, ezért sem indulok több számban. Így kevesebbszer kell izgulni. Nagyon elégedett vagyok, nem gondoltam volna, hogy dobogós leszek, büszke voltam magamra” – mondta.
Azt is elárulta, mi játszódik le benne a gyakorlat közben: „Két opció van: vagy az, hogy nagyon koncentrálok. A sportvilágbajnokságokon, mint amilyen ez a budaörsi is, számolom, hány másodpercig kell tartani a dolgokat. Vagy elkezdek random dolgokon gondolkodni, hogy jövő héten miből fogok írni dolgozatot, vagy mit akarok majd vacsorázni. Most, amikor bronzérmet nyertem, akkor pont nem gondoltam erre, erősen koncentráltam. Itt, Budaörsön az art-világbajnokságokhoz képest kötöttebbek a szabályok, hogy hány másodpercig tartom az elemeket, hány kört forogsz – ilyenek.”
A magyarok csütörtökön is remekeltek a világbajnokságon, összesen hét arany-, hét ezüst- és hat bronzérem begyűjtésével.
ARANY
Kuczik Adrienn – Varsity Amateur Silks
Losonczi György Milán – Junior A Competitive Silks Men
Orovecz Gréta / Ihász Bojána Zsófia – Junior B Double Competitive Hoop
Csikós Júlia / S. Nagy Elizabeta – Senior Double Amateur Silks
Papp Edina – Paraerial Hammock Ataxia
Müller Luca Bíborka – Junior A Amateur Hammock
Limp Amira / Szántó-Külits Kincső – Junior A Double Amateur Hammock
Knábel Kira / Varga Rebeka – Junior Double Amateur Hammock Mix
EZÜST
Tóth Jázmin – Varsity Amateur Silks
Balogh Lili – Junior B Amateur Silks
Maródi Bori / Márton Hanga Lea – Junior B Double Competitive Hoop
Suha Cecília – Senior Women Amateur Silks
Juhász Anna – Senior Women Amateur Hoop
Csigó Rozina / Szanyi Bella – Junior A Double Amateur Hammock
BRONZ
Sáfián Kamilla – Varsity Amateur Silks
Kristály Tamara – Junior B Competitive Silks
Földi Szabina – Senior Women Amateur Silks
Mihalicz Bianka / Farkas Barbara – Senior Double Competitive Silks
Hidasi Lukrécia – Senior Women Amateur Hoop
Pintér Nóra / Duschanek Rebeka Norina – Junior A Double Amateur Hammock
A budaörsi világbajnokság légtornaversenyei ezzel véget értek, csütörtöktől vasárnapig azonban a rúdsporté a főszerep.
