Taylor már a tavalyi darts-vb-t is kénytelen volt kihagyni, miután egy hónappal a torna előtt felfüggesztették, amiért a Players Championship Finals versenyen tiltott szert találtak a szervezetében.

Az angol Dom Taylort kizárták a darts-vb-ről

Fotó: Instagram/targetdarts

Januárban a Darts Szabályozó Hatóság (DRA) egy hónapos eltiltást szabott ki rá, a büntetés mértékét azonban csökkentették, mert a tiltott szer nem teljesítménynövelő hatású volt.

A lánya halála miatt drogozott a darts-vb-ről kizárt játékos

Taylor múlt vasárnap magabiztosan, 3-0-ra legyőzte a svéd Oskar Lukasiakot a darts-vb nyitófordulójában, így bejutott a torna második körébe. A darts szabályozó testülete (DRA) azonban pénteken bejelentette, hogy az angol játékos mérkőzés előtt adott doppingtesztje pozitív lett, így azonnali hatállyal felfüggesztették a játékjogát és kizárták a világbajnokságról.

A darts-vb-ről kizárt angol játékos most egy érzelmes Facebook-posztban kért elnézést, melyben őszintén vallott személyes küzdelmeiről.

„Bocsánatot kérek minden családtagomtól, a barátaimtól, a szponzoraimtól, a menedzsmentemtől és legfőképp tőletek, a rajongóktól” – kezdte Taylor, aki bevallotta, hogy fiatalkori traumái miatt kezdett szereket használni.

Az első trauma, amit átéltem, hogy 12 évesen megtaláltam elhunyt nagymamámat az ágyban. Majd egy éven belül további események sokkoltak: a bátyámnak szívrohama volt, és 45 percig nem reagált, valamint egy nagyon közeli barátom agydaganatban halt meg, ezek mind nagyon megviseltek”

– folytatta a 27 éves angol dartsjátékos, aki elárulta, hogy a szülei igyekeztek neki segítséget nyújtani.

„A szüleim, akik nagyszerű szülők, akkoriban biztosítottak számomra tanácsadást és segítséget, de visszatekintve többre lett volna szükségem ennél a kevéske támogatásnál.”

Taylor azt is elmondta, hogy a családi tragédiák és saját küzdelmei mellett a lánya miatt is bűntudatot érzett:

Az idén lányom halálának évfordulója különösen megviselt, és ekkor kezdtem újra küzdeni a mentális egészségemmel, és visszatértem a szerekhez, hogy a testem és az elmém kibírja a dolgokat.”

Taylor, aki jelenleg minden versenytől el van tiltva a DRA fegyelmi tárgyalása előtt, elmondta, hogy karácsony után segítséget fog kérni: