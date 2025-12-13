A 71 éves Paul Lim minden idők legidősebb játékosa, aki valaha meccset játszott egy PDC dartsvilágbajnokságon, szombat este pedig csak tovább növeli majd elképesztő rekordját, amikor színpadra lép a svéd Jeffrey de Graaf ellen.

A 71 éves Paul Lim a darts-vb-k történetének legidősebb játékosa

Fotó: Hannes P. Albert/dpa Picture-Alliance via AFP

A darts jelenleg átalakulóban van, a legnagyobb sztárok közé már olyan fiatalok tartoznak, mint a 18 éves Luke Littler, az Európa-bajnok, 23 éves Gian van Veen, valamint a 30 éves Luke Humphries – akivel Lim a második fordulóban találkozhat.

Meddig juthat a világ legidősebb dartsjátékosa?

A szingapúri dartsos nem veszi túl komolyan magát, az amerikai énekes, Bobby McFerrin 1988-as, listavezető slágerének szavait idézi meg.

„Ismered azt a dalt, hogy Don’t Worry, Be Happy. Számomra ez erről szól” – mondta a The Sun Sportnak a 71 éves Lim.

Olyan sok minden történik most a világban. Rengeteg ember van, aki kevésbé szerencsés, mi pedig még mindig dartsozhatunk, és időt tölthetünk a barátainkkal, úgyhogy egyszerűen csak élvezzük”

– folytatta a szingapúri sztár, aki hangsúlyozta, hogy ha valaki profi akar lenni, annak rengeteget kell dolgoznia a sikerért.

Paul Lim a dartsvilág egyik legendás alakja

Fotó: Geisler-Fotopress/dpa Picture-Alliance via AFP

„Jövőre megjelenik az önéletrajzom. A címe ez lesz: Mi lett volna, ha? És miért ne? Ez alapvetően az egész életemről szól.

Manapság egy kicsit jobban odafigyelek magamra. Az étkezési szokásaimra. A fizikai állapotomra. Nem lehetek már olyan, mint a húszas-harmincas éveim elején, amikor egy verseny után, szombat este elmentünk inni és bulizni. Nem tudok hajnal háromig vagy négyig bulizni, majd másnap dartsozni. Sokkal könnyebben elfáradok. A hosszú napok nem valók nekem. Fegyelemre van szükségem, és karban kell tartanom magam”

– vélekedett.

Lim korábban szakács volt – egy időben Phil Taylor és Eric Bristow barátainak is főzött –, de végül a darts miatt letette a fakanalat.

Bár nem valószínű, hogy 80 évesen is szerepel majd a PDC világbajnokságon, a szombat esti még biztosan nem az utolsó fellépése.