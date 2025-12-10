December 11. és január 3. között a londoni Alexandra Palace-ra szegeződik a darts szerelmeseinek a tekintete, ugyanis három héten keresztül ez az impozáns helyszín ad otthont a sportág legrangosabb eseményének, a 2026-os dartsvilágbajnokságnak.

A londoni Alexandra Palace ad otthont a darts legrangosabb eseményének

Fotó: skysports.com

Minden idők legnagyobb darts-vb-jének a győztese egymillió fonttal lesz gazdagabb

A Professional Darts Corporation (PDC) égisze alatt 1993 karácsonya óta rendeznek darts-vb-ket. A december 11-én kezdődő csúcsesemény lesz a 33. világbajnokság, a tornát 19. alkalommal tartják a fantasztikus hangulatáról híres Alexandra Palace-ban, ahol minden eddignél több versenyző lép majd színre. Az idei vb-n rekordot jelentő 128 játékos száll harcba a Sid Waddell-trófeáért, a torna összdíjazása a tavalyi évhez képest megduplázódott és ötmillió fontra emelkedett.

Ebből a jelentős összegből a győztes egymilliót (430 millió forintot) kap, míg ez első fordulóban búcsúzók fejenként 15 ezer fonttal (6,5 millió forinttal) gazdagodnak.

A végső győzelemre a címvédő, még mindig csak 18 éves Luke Littlert tartják a legesélyesebbnek, aki a világranglista élén áll, és a torna első számú kiemeltje. A tehetséges tinisztárt sokan már minden idők legnagyobb játékosához, Phil Taylorhoz hasonlítják, ám a 65 éves legendát Littler biztosan nem januárban fogja utolérni, hiszen Taylor a PDC-nél 14-szer nyert világbajnokságot.

Luke Littler az előző vb-n felért a dartsvilág csúcsára

Fotó: BEN STANSALL / AFP

Luke Littler történelmet ír a darts-vb-n?

Az angol tinédzser már ezen a vb-n történelmet írhat, Phil Taylor, Adrian Lewis és Gary Anderson után ő lehet a negyedik játékos, aki megvédi világbajnoki címét. A 18 éves dartsos remek formának örvend, a legutóbbi vb óta rendezett hét pontszerző versenyből ötöt behúzott, novemberben a Players Championship Finals megnyerésével bizonyította klasszisát. A finnországi Tamperében rendezett bemutatóversenyen ugyan Littler elbukott, de ettől függetlenül is ő a közlegő torna fő esélyese.

A címvédés más kávéház. Az elmúlt néhány nagy tornát megnyertem, és most jön a legfontosabb verseny.

Gary Anderson volt az utolsó, aki egymás után kétszer nyert, az is már tíz éve volt. Megpróbálom én is egymás után kétszer megnyerni a vb-t, ami eddig csak három embernek sikerült. Szóval én is erre készülök” – mondta a torna előtt Littler, aki a világranglista 95. helyén álló litván Darius Labanauskas ellen kezd majd az Alexandra Palace-ban.