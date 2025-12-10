December 11. és január 3. között a londoni Alexandra Palace-ra szegeződik a darts szerelmeseinek a tekintete, ugyanis három héten keresztül ez az impozáns helyszín ad otthont a sportág legrangosabb eseményének, a 2026-os dartsvilágbajnokságnak.
Minden idők legnagyobb darts-vb-jének a győztese egymillió fonttal lesz gazdagabb
A Professional Darts Corporation (PDC) égisze alatt 1993 karácsonya óta rendeznek darts-vb-ket. A december 11-én kezdődő csúcsesemény lesz a 33. világbajnokság, a tornát 19. alkalommal tartják a fantasztikus hangulatáról híres Alexandra Palace-ban, ahol minden eddignél több versenyző lép majd színre. Az idei vb-n rekordot jelentő 128 játékos száll harcba a Sid Waddell-trófeáért, a torna összdíjazása a tavalyi évhez képest megduplázódott és ötmillió fontra emelkedett.
Ebből a jelentős összegből a győztes egymilliót (430 millió forintot) kap, míg ez első fordulóban búcsúzók fejenként 15 ezer fonttal (6,5 millió forinttal) gazdagodnak.
A végső győzelemre a címvédő, még mindig csak 18 éves Luke Littlert tartják a legesélyesebbnek, aki a világranglista élén áll, és a torna első számú kiemeltje. A tehetséges tinisztárt sokan már minden idők legnagyobb játékosához, Phil Taylorhoz hasonlítják, ám a 65 éves legendát Littler biztosan nem januárban fogja utolérni, hiszen Taylor a PDC-nél 14-szer nyert világbajnokságot.
Luke Littler történelmet ír a darts-vb-n?
Az angol tinédzser már ezen a vb-n történelmet írhat, Phil Taylor, Adrian Lewis és Gary Anderson után ő lehet a negyedik játékos, aki megvédi világbajnoki címét. A 18 éves dartsos remek formának örvend, a legutóbbi vb óta rendezett hét pontszerző versenyből ötöt behúzott, novemberben a Players Championship Finals megnyerésével bizonyította klasszisát. A finnországi Tamperében rendezett bemutatóversenyen ugyan Littler elbukott, de ettől függetlenül is ő a közlegő torna fő esélyese.
A címvédés más kávéház. Az elmúlt néhány nagy tornát megnyertem, és most jön a legfontosabb verseny.
Gary Anderson volt az utolsó, aki egymás után kétszer nyert, az is már tíz éve volt. Megpróbálom én is egymás után kétszer megnyerni a vb-t, ami eddig csak három embernek sikerült. Szóval én is erre készülök” – mondta a torna előtt Littler, aki a világranglista 95. helyén álló litván Darius Labanauskas ellen kezd majd az Alexandra Palace-ban.
„Nagyon elégedett vagyok a sorsolással. Nem ő a leggyorsabb játékos a világon, de az első fordulóból továbbjutni a legfontosabb.
Nem lesz könnyű, de meg kell próbálnom túljutni az első körön. Ha ideges leszek, tudni fogom, hogyan kell megbirkózni vele,
tavaly fogalmam sem volt róla, de idén már tudom, mire számíthatok” – tette hozzá a vb első számú esélyese.
Világbajnokok és rutinos klasszisok fosztanák meg Luke Littlert a vb-címtől
Az angol tinisztárnak azért bőven lesznek kihívói a darts legrangosabb eseményén. A második kiemelt, korábban depresszióval és súlyfelesleggel küzdő Luke Humphries 2024 januárjában már felért a csúcsra, a vb-döntőben 7-4-re győzte le honfitársát, az akkor még csak 16 éves Littlert.
„Az elmúlt két évben világelső voltam, most pedig második vagyok. Rajtam múlik, hogy megtaláljam a motivációt és visszaszerezzem az első helyet. Ha megnyerem a világbajnokságot, akkor újra világelső lehetek, de ha nem, akkor keményen kell küzdenem és még elszántabban kell dolgoznom. Ez jobb játékossá tehet, de egy új fejezetet is elindíthat a karrieremben.
Keményen fogok dolgozni, hogy visszaszerezzem a vb-címet és a világelsőséget. Nem fogom hagyni, hogy örökre nála maradjon”
– üzent honfitársának a 30 éves sztárjátékos.
A háromszoros világbajnok Michael van Gerwen is a kihívók közé tartozik, a holland a tavalyi döntőben 7-3-ra maradt alul Littlerrel szemben. A válása miatt élete legnehezebb időszakán van túl a 36 éves sztár, akit azért így is hiba lenne lebecsülni, erre pedig nemrég ő is figyelmeztette az embereket.
„Voltak már rossz időszakok az életemben, amikor nem teljesítettem jól. Ez egy maraton, nem sprint. Biztosnak kell lenned abban, hogy hosszú távon itt leszel. Tizennyolc éve vagyok a PDC-ben. Mondani könnyű, de meg is kell tenned. Én ezt akarom.
Ha nincs meg benned a siker iránti éhség, akkor talán itt az ideje, hogy valami mást csinálj. Én még mindig szeretek nagy színpadokon fellépni”
– jelentette ki Van Gerwen.
A negyedik helyen rangsorolt Stephen Bunting, valamint a világranglistán top 10-be tartozó Jonny Clayton, Danny Noppert, James Wade, Chris Dobey, Gerwyn Price és Gian van Veen is okozhat nehéz pillanatokat a címvédő számára, de nem szabad megfeledkezni az olyan rutinos világbajnokokról sem, mint Gary Anderson, Rob Cross, Michael Smith, Peter Wright, vagy éppen Raymond van Barneveld.
17 év után magyar játékos a darts-vb-n
A dartsvilágbajnokságnak 17 év után lesz ismét magyar indulója. Kovács Patrik nyomás nélkül, az esélytelenek nyugalmával várja a december 11-én kezdődő tornát, ahol még meglepetést is okozhat. A 29 éves ózdi játékos ellenfele a ranglistán 42. helyezett angol Callan Rydz lesz a 128-as főtáblán, és már azt is tudni, hogy Kovács csak a december 18-i délutáni szekcióban lép majd tábla elé.
A nyugalmamat alapesetben meg tudom őrizni, és ez vált egyébként nagyon sokszor előnyömre. Nem szoktam megijedni.
A kiszálló az éppen aktuális mérkőzéstől függ. A teher nyomja az ellenfelemet, ne engem. Abban a közegben bármi megtörténhet” – mondta a vb előtt az Origo Sportnak Kovács, akinek szinte biztosan a Black Eyed Peas zenekar Let's Get It Started című dala lesz majd a bevonulózenéje az Alexandra Palace-ban.
A 29 éves dartsos előtt legutóbb 2008-ban Bezzeg Nándor képviselte a magyar színeket, aki az első fordulóban kikapott a holland Vincent van der Voorttól.
Rengeteg pontos dobás kell a végső győzelemhez
A Sid Waddell-trófea elhódításához vezető út során hét ellenfelet kell legyőznie a leendő világbajnoknak. Ahogyan a legtöbb versenyen, úgy a darts-vb-n is 501 ponttal indul egy párharcban mindkét versenyző, a cél a pontok nullázása.
A mérkőzések szettekből állnak, a szett megnyeréséhez három leget (játszmát) kell nyerni.
Ahogy a torna halad előre, úgy nő a megnyerendő szettek száma. Az első és második fordulóban három szettet, a harmadik és negyedik körben négyet, a negyeddöntőben ötöt, az elődöntőben hatot, míg a fináléban hét szettet kell nyerni egy játékosnak a győzelemhez. Minden mérkőzésen tie-break szabály lesz érvényben, mely szerint a döntő szettet két leggel kell megnyerni.
Minden idők leghosszabb darts-vb-je 24 napig tart majd, a torna a résztvevők számát és az összdíjazását tekintve is rekordernek számít. A címvédő Luke Littler már az első játéknapon tábla elé áll, Kovács Patriknak pedig december 18-án szurkolhatnak a darts magyar rajongói a sportág legrangosabb eseményén.
- Kapcsolódó cikkek