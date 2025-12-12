Merk ellenfele a rutinos darts-vb résztvevő, belga Kim Huybrechts volt, aki már negyeddöntőzött is a tornán. Merk igazi „Alexandra Palace-élményben” részesült, és elismerte, hogy a hangulat teljesen meglepte.

Arno Merk a darts-vb első napjának sztárja lett

A darts-vb új felfedezettje öt évig nem is dartsozott

„Sokkal hangosabb volt, mint amire számítottam” – idézte a németet a Sun. „Játszottam már 4 500 ember előtt Sindelfingenben, az ahhoz képest egy sokk volt.”

„Szétszedünk egy kocsmát” – mondta nevetve Merk, hogy mi lesz az ünneplés a meccs után.

A 33 éves játékos jóval később debütált az Ally Pallyben, mint például Luke Littler, aki már 16 évesen ott volt, ám ennek megvolt az oka. Merk fiatalon berobbant a nemzetközi mezőnybe, majd több mint öt évre eltűnt a darts világából. Hiányzásának fő oka az internetes zaklatás volt.

„Rengeteg gyűlölködő kommentet kaptam online egy világbajnoki meccs után. Ezután egy év szünetet tartottam” – árulta el Merk. „Aztán visszatértem, Németországban a legjobb négy között voltam, de nem jelöltek a világbajnokságra. Ezután újra szünetet tartottam, három évig Olaszországban éltem. Összességében öt évre abbahagytam a sportot. Volt egy darts-táblám otthon Olaszországban, de szinte sosem használtam, talán havonta egyszer, húsz percre” – mondta Merk, aki szinte „véletlenül” tért vissza

Merk valójában nem is tervezte a visszatérést, ám egy baráti meccs újra felébresztette benne a szenvedélyt, ami végül elvezette a világbajnoki színpadra.

„A legjobb barátom elég tehetséges volt, és azt mondtam: menjünk el hétvégente néhány kisebb tornára. Akkor vettem észre, hogy még mindig jól megy a darts. Egyre éhesebb lettem a fejlődésre – és most itt vagyok” – mondta Merk.