Beau Greaves lehetett volna az idei PDC-dartsvilágbajnokság egyetlen női továbbjutója, azonban ha nem is sokkal, de elmaradt a bravúr. A női világelső közel járt első vb-sikeréhez: magasabb átlagot dobott, jobban kiszállózott és több leget nyert, mégis kikapott 3-2-re Daryl Gurney ellen. A 21 éves játékos fontos tapasztalatokkal zárhatta a darts-vb-t, ahová jövőre sokak meggyőződése szerint még erősebben tér vissza, és komoly fejtörést okoz majd ellenfeleinek.

Ő a bolygó legjobb női dartsjátékosa. Ha van egy dartsjátékos, aki a jövőben megnyerheti a világbajnokságot vagy bármelyik Grand Slam-tornát, akkor az ő

– dicsérte magasztosan 21 éves ellenfelét Daryl Gurney, aki szerint már jövőre is a favoritok között kell számolni Beau Greavessel.

Ha így folytatja, ő lesz a valaha volt legjobb női dartsjátékos

– tette hozzá az észak-ír a mérkőzés utáni sajtótájékoztatóján.

A kétszeres világbajnok is magasztalja a női világelsőt

— Rossz érzés lehet számára, hogy veszített. Viszont ez egy nagy előrelépés számára, hiszen legutóbb szettet sem tudott nyerni. Láttunk jó dolgokat tőle, legközelebb talán nagyobb felszabadultsággal kellene játszania – mondta Greavesről a kétszeres világbajnok, John Part.

Sok sikert fog elérni 2026-ban, de lesznek rosszabb napjai is, mindannyiunknak vannak

– tette hozzá.

Beaue Greaves idén a junior világbajnokságon legyőzte Luke Littlert is.

