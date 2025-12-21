A dartsvilágbajnokság második fordulójában a hazai környezetben játszó Joe Cullen ugyan megnyerte az első szettet, azonban Suljovic 3–1-re megfordította a találkozót, mindezt úgy, hogy gondosan lassította a játékot, amivel kizökkentette Cullen ritmusból.

Mensur Suljovic mintha részegen játszott volna a dartsvilágbajnokságon

Fotó: Arne Dedert/dpa Picture-Alliance via AFP

Nem mellesleg az 53 éves osztrák dartsjátékos döbbenetesen viselkedett a színpadon. Suljovic minden egyes megnyert leget úgy ünnepelt, mintha a megnyerte volna a világbajnokságot, folyamatosan rohangált a színpadon, és a tekintetéből is úgy tűnt, mintha részeg lenne.

Részegen randalírozott az osztrák dartsjátékos?

A mérkőzést megnyerő Suljovic egyébként borzalmasan játszott. Mindössze 81,95-ös volt az átlaga, a duplákra pedig 24%-ben találta el. Ezzel szemben Cullen 44%-kal dobott a duplákra, de a tömegeléssel komoly gondjai voltak.

SULJOVIC SEES OFF CULLEN IN TENSE AFFAIR!



Joe Cullen is not happy one bit there, but Suljovic cares not as he books his place in Round Three with a 3-1 win 🇦🇹



📺 https://t.co/59TualjgND#WCDarts | R2 pic.twitter.com/o5gXcjMWdc — PDC Darts (@OfficialPDC) December 21, 2025

A találkozót végül a borzalmasan játszó Suljovic megnyerte, Cullen pedig kifakadt a kiesése után. Az angol játékos a közösségi oldalán azt írta, hogy Suljovic csalt és sportszerűtlenül játszott, hozzátéve:

ha ez darts, akkor ebből nem kérek”.

Suljovic tagadta azonban tagadta, hogy szándékosan lassította a játékot, mondván, ez a rutinja része, és nem próbálta szándékosan bosszantani ellenfelét.

A vita megosztotta a rajongókat: egyesek rossz vesztesnek nevezték Cullent, mások Suljovic stratégiáját kritizálták, vagy dicsérték, hogy képes volt felbőszíteni ellenfeleit.

Suljovic ellenfele a harmadik körben minden bizonnyal a világbajnoki címvédő Luke Littler lesz. Az osztrák dartsjátékos azonban nem tart az angol csodatinitől. A mérkőzést követő sajtótájékoztatón tökéletesnek nevezte saját teljesítményét, majd azzal viccelődött, hogy nagyobb játékosnak tartja magát Littlernél.

🗣️ "I'm bigger than Luke Littler!"



Mensur Suljovic is in a jovial mood after defeating Joe Cullen and advancing to Round Three.



📺 https://t.co/59TualjgND #WCDarts | R2 pic.twitter.com/BLpfzXVZ0Q — PDC Darts (@OfficialPDC) December 21, 2025

Igaz, ezt a kettejük közötti magasságbeli különbségre értette.