A dartsvilágbajnokság második fordulójában a hazai környezetben játszó Joe Cullen ugyan megnyerte az első szettet, azonban Suljovic 3–1-re megfordította a találkozót, mindezt úgy, hogy gondosan lassította a játékot, amivel kizökkentette Cullen ritmusból.
Nem mellesleg az 53 éves osztrák dartsjátékos döbbenetesen viselkedett a színpadon. Suljovic minden egyes megnyert leget úgy ünnepelt, mintha a megnyerte volna a világbajnokságot, folyamatosan rohangált a színpadon, és a tekintetéből is úgy tűnt, mintha részeg lenne.
Részegen randalírozott az osztrák dartsjátékos?
A mérkőzést megnyerő Suljovic egyébként borzalmasan játszott. Mindössze 81,95-ös volt az átlaga, a duplákra pedig 24%-ben találta el. Ezzel szemben Cullen 44%-kal dobott a duplákra, de a tömegeléssel komoly gondjai voltak.
A találkozót végül a borzalmasan játszó Suljovic megnyerte, Cullen pedig kifakadt a kiesése után. Az angol játékos a közösségi oldalán azt írta, hogy Suljovic csalt és sportszerűtlenül játszott, hozzátéve:
ha ez darts, akkor ebből nem kérek”.
Suljovic tagadta azonban tagadta, hogy szándékosan lassította a játékot, mondván, ez a rutinja része, és nem próbálta szándékosan bosszantani ellenfelét.
A vita megosztotta a rajongókat: egyesek rossz vesztesnek nevezték Cullent, mások Suljovic stratégiáját kritizálták, vagy dicsérték, hogy képes volt felbőszíteni ellenfeleit.
Suljovic ellenfele a harmadik körben minden bizonnyal a világbajnoki címvédő Luke Littler lesz. Az osztrák dartsjátékos azonban nem tart az angol csodatinitől. A mérkőzést követő sajtótájékoztatón tökéletesnek nevezte saját teljesítményét, majd azzal viccelődött, hogy nagyobb játékosnak tartja magát Littlernél.
Igaz, ezt a kettejük közötti magasságbeli különbségre értette.