Vasárnap délután botrányos mérkőzést rendeztek a PDC dartsvilágbajnokság második fordulójában. A világranglista 32. helyén álló Joe Cullen 3-1-re kikapott a jóval esélytelenebb Mensur Suljovictól. A találkozó után az angol dartsjátékos teljesen kikelt magából, ugyanis Suljovic elképesztően idegesítőn játszott, sokszor úgy vonaglott a színpadon, mintha részeg lenne.

A dartsvilágbajnokság második fordulójában a hazai környezetben játszó Joe Cullen ugyan megnyerte az első szettet, azonban Suljovic 3–1-re megfordította a találkozót, mindezt úgy, hogy gondosan lassította a játékot, amivel kizökkentette Cullen ritmusból.

30 June 2024, Hesse, Frankfurt/Main: Darts, World Team Championship, quarter-finals, semi-finals and final, ice rink. Austria's Mensur Suljovic celebrates after a checkout in the quarter-final against Croatia. Photo: Arne Dedert/dpa (Photo by ARNE DEDERT / dpa Picture-Alliance via AFP)
Mensur Suljovic mintha részegen játszott volna a dartsvilágbajnokságon
Fotó: Arne Dedert/dpa Picture-Alliance via AFP

Nem mellesleg az 53 éves osztrák dartsjátékos döbbenetesen viselkedett a színpadon. Suljovic minden egyes megnyert leget úgy ünnepelt, mintha a megnyerte volna a világbajnokságot, folyamatosan rohangált a színpadon, és a tekintetéből is úgy tűnt, mintha részeg lenne. 

Részegen randalírozott az osztrák dartsjátékos?

A mérkőzést megnyerő Suljovic egyébként borzalmasan játszott. Mindössze 81,95-ös volt az átlaga, a duplákra pedig 24%-ben találta el. Ezzel szemben Cullen 44%-kal dobott a duplákra, de a tömegeléssel komoly gondjai voltak. 

A találkozót végül a borzalmasan játszó Suljovic megnyerte, Cullen pedig kifakadt a kiesése után. Az angol játékos a közösségi oldalán azt írta, hogy Suljovic csalt és sportszerűtlenül játszott, hozzátéve: 

ha ez darts, akkor ebből nem kérek”. 

Suljovic tagadta azonban tagadta, hogy szándékosan lassította a játékot, mondván, ez a rutinja része, és nem próbálta szándékosan bosszantani ellenfelét. 

A vita megosztotta a rajongókat: egyesek rossz vesztesnek nevezték Cullent, mások Suljovic stratégiáját kritizálták, vagy dicsérték, hogy képes volt felbőszíteni ellenfeleit.

Suljovic ellenfele a harmadik körben minden bizonnyal a világbajnoki címvédő Luke Littler lesz. Az osztrák dartsjátékos azonban nem tart az angol csodatinitől. A mérkőzést követő sajtótájékoztatón tökéletesnek nevezte saját teljesítményét, majd azzal viccelődött, hogy nagyobb játékosnak tartja magát Littlernél. 

Igaz, ezt a kettejük közötti magasságbeli különbségre értette. 

 

