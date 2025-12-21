A szombat délutáni és esti programban is két-két kiemelt esett ki a PDC szervezet londoni darts-vb-jén. A holland Dirk van Duijvenbode és az angol Dave Chisnall is döntő szettben veszített, majd este másik két hazai játékos, Chris Dobey és a korábbi világbajnok, Michael Smith is 3-1-es vereséget szenvedett.
Mély dekoltázs vonta el a játékosok figyelmét
Az esti mérkőzések végén a győzteseket a Sky Sports helyszíni riporternője, Abigail Davies kérdezte még a színpadon, de a vöröshajú szépség nem a szavaival vonta magára a figyelmet. Davies – akinek a párja, Dan Dawson szintén a televíziós csatornánál dolgozik, többek között dartskommentátorként – olyan ruhában volt jelen, amely kiemelte a rendkívül mély dekoltázsát.
A holland Niels Zonneveld, majd a két angol, Andrew Gilding és Stephen Bunting egyaránt próbált profiként nyilatkozni, és a szavaikon nem is annyira érződött, hogy zavarban lennének. A közösségi médiában azonban több olyan hozzászólás is érkezett, amelyek szerint a játékosok, főleg a világranglista-4. Bunting szemén lehetett látni, hogy nem mindig Davies szemébe nézett, hanem időnként jó néhány centiméterrel lejjebb pillantott.
A PDC-dartsvilágbajnokság második fordulós programja vasárnap délután folytatódik, és egészen kedd estig tart.
Darts-vb, 2. forduló, szombati eredmények
Ryan Searle (angol, 20. kiemelt, 98,67-es körátlag)–Brendan Dolan (északír, 88,45) 3-0
Andreas Harrysson (svéd, 88,06)–Szakai Motomu (japán, 88,29) 3-0
Dirk van Duijvenbode (holland, 29., 92,67)–James Hurrell (angol, 92,83) 2-3
Dave Chisnall (angol, 21., 88,15)–Ricardo Pietreczko (német, 88,23) 2-3
Michael Smith (angol, 28., 91,19)–Niels Zonneveld (holland, 94,52) 1-3
Chris Dobey (angol, 8., 94,92)–Andrew Gilding (angol, 99,01) 1-3
Stephen Bunting (angol, 4., 94,11)–Nitin Kumar (indiai, 75,18) 3-0
Jonny Clayton (walesi, 5.)–Dom Taylor (angol) – játék nélkül