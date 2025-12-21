A szombat délutáni és esti programban is két-két kiemelt esett ki a PDC szervezet londoni darts-vb-jén. A holland Dirk van Duijvenbode és az angol Dave Chisnall is döntő szettben veszített, majd este másik két hazai játékos, Chris Dobey és a korábbi világbajnok, Michael Smith is 3-1-es vereséget szenvedett.

Stephen Bunting továbbjutott a darts-vb-n, majd a kommentelők szerint látványosan elterelte a figyelmét a riporternő mély dekoltázsa

Fotó: ANDREAS GORA / DPA

Mély dekoltázs vonta el a játékosok figyelmét

Az esti mérkőzések végén a győzteseket a Sky Sports helyszíni riporternője, Abigail Davies kérdezte még a színpadon, de a vöröshajú szépség nem a szavaival vonta magára a figyelmet. Davies – akinek a párja, Dan Dawson szintén a televíziós csatornánál dolgozik, többek között dartskommentátorként – olyan ruhában volt jelen, amely kiemelte a rendkívül mély dekoltázsát.

A holland Niels Zonneveld, majd a két angol, Andrew Gilding és Stephen Bunting egyaránt próbált profiként nyilatkozni, és a szavaikon nem is annyira érződött, hogy zavarban lennének. A közösségi médiában azonban több olyan hozzászólás is érkezett, amelyek szerint a játékosok, főleg a világranglista-4. Bunting szemén lehetett látni, hogy nem mindig Davies szemébe nézett, hanem időnként jó néhány centiméterrel lejjebb pillantott.

A PDC-dartsvilágbajnokság második fordulós programja vasárnap délután folytatódik, és egészen kedd estig tart.